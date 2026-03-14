وزير الخارجية التركي: إيران نفت مسئوليتها عن إطلاق الصواريخ باتجاه تركيا

هاكان فيدان- وزير الخارجية التركي
هاكان فيدان- وزير الخارجية التركي
هاجر رزق

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، إن إيران نفت مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ باتجاه تركيا.

وأضاف فيدان: "نناقش مع إيران التناقض بين التصريحات والبيانات بشأن الصواريخ التي أُطلقت باتجاه تركيا".

ومن جانبها، أعلنت إيران اليوم السبت، أنها استهدفت الليلة الماضية فروع "سي تي بنك" الأمريكي في إمارة دبي وفي العاصمة البحرينية المنامة.

وحسب ما نقلت وكالة "تسنيم"، فقد "تعرضت فروع "سي تي بنك" الأمريكي في دبي والمنامة لهجوم بالطائرات المسيرة الليلة الماضية. و فيوقت سابق، قامت الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف فروع بعض البنوك في إيران".

وقال الحرس الثوري الإيراني إن "الهجوم على فروع البنوك الأمريكية جاء ردا على عدوان العدو على بنكين إيرانيين"، محذرا من أنه "إذا كرر العدو فعلته هذه، فستكون جميع فروع البنوك الأمريكية في المنطقة هدفا مشروعا لنا".

وأوضحت أن "سيتي بنك"، الذي يمتلك شبكة واسعة في أكثر من 100 دولة حول العالم، "يلعب دورا رئيسياً في العديد من المعاملات المالية، لا سيما في التجارة الدولية وتسوية المعاملات بالدولار، ويعتبر أحد الركائز الأساسية للنظام المصرفي للولايات المتحدة ومن الفاعلين المهمين في الأسواق المالية العالمية".

كما يُصنف "سي تي بنك"، وفق نقس التقرير، ضمن قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية؛ أي البنوك التي يمكن أن يؤدي أي خلل في أدائها إلى تداعيات واسعة النطاق على استقرار النظام المالي الدولي.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إيران تركيا دبي

دراسة تحذر: تناول مشروبين غازيين يوميًا يزيد خطر الإصابة بمرض رئوي قاتل

المشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن

