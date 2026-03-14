الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عراقجي: مضيق هرمز مفتوح.. لكنه مغلق أمام أعدائنا وحلفائهم

عراقجي
عراقجي
فرناس حفظي

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، أن القوات الإيرانية "سترد على أي هجوم يستهدف منشآت الطاقة الإيرانية، وستستهدف منشآت الشركات الأمريكية في المنطقة إذا ما تعرضت منشآتنا للهجوم". 

وقال: "إن الهجوم على جزيرة  خرج نُفذ من أراضي جيراننا، يطلق الأمريكيون صواريخ هيمارس من دول مجاورة، و سنرد على هذه الهجمات، وسنحرص على عدم استهداف المناطق المأهولة بالسكان،

وتابع عراقجي، الهجمات الأمريكية التي وقعت أمس انطلقت من رأس الخيمة ومن مكان قرب دبي"، مضيفا أن مضيق هرمز مفتوح، ولكنه مغلق أمام ناقلات النفط وسفن  الأعداء وحلفائهم.

وأصدرت إيران تحذيرا دعت فيه إلى إخلاء عدد من المناطق المينائية في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد تصاعد التوترات والهجمات الأخيرة التي طالت المنطقة.

وجاء التحذير الإيراني متزامنا مع هجوم استهدف ميناء الفجيرة، حيث تصاعدت سحب كثيفة من الدخان في سماء المنطقة، وفق تقارير إعلامية.

وفي تعليقه على التطورات، قال مستشار رئيس الدولة في الإمارات أنور قرقاش، إن الهجمات الإيرانية على دول الخليج تعكس "عجزًا عن مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية"، معتبرًا أنها تكشف عن "ضعف عسكري وإفلاس أخلاقي وعزلة سياسية".

وأضاف قرقاش، أن هذه الهجمات لن تغير من موقف بلاده، مشددًا على أن "العودة إلى العقلانية تبدأ بوقف الاعتداءات على الدول المجاورة"، مؤكّدًا أن الإمارات تثبت يومًا بعد يوم أن صمودها أقوى من محاولات زعزعة استقرارها.

وبحسب البيان الإيراني، فقد طُلب من المدنيين والعاملين في الموانئ إخلاء مناطق ميناء جبل علي في دبي، وميناء خليفة في أبوظبي، إضافة إلى ميناء الفجيرة، بزعم وجود قوات عسكرية أمريكية "متخفية داخل منشآت مدنية".

وأشار البيان، إلى أن هذه المواقع أصبحت "أهدافًا مشروعة"، محذرًا من أنها قد تتعرض لهجمات خلال الساعات المقبلة، داعيًا المدنيين والعاملين في الموانئ إلى مغادرتها فورًا حفاظًا على سلامتهم.

كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
لحوم
تموين الشرقية
طريقة عمل برياني فراخ
