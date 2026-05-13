قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم
نائب إيراني: أمريكا وإسرائيل يخططان لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد طهران
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
الإسكان: تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة ضمن سكن لكل المصريين ومتابعة التمويل العقاري للمستفيدين
غرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. تعليم مطروح تحذر الطلاب وأولياء الأمور
بتهمة نشر أخبار كاذبة.. أحمد دومة يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
وزير البترول: المرأة المصرية شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية القطاع
فلكيا.. أول أيام عيد الأضحى 2026.. ووقفة عرفات في هذا الموعد
ترامب يدرس تغيير اسم العملية العسكرية ضد إيران إلى “المطرقة الثقيلة”.. ما السبب؟
الولاية الـ51.. ترامب ينشر خريطة جديدة لفنزويلا عليها العلم الأمريكي
الوزير: إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة تدريب وتأهيل سائقي النقل الثقيل والحافلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزير: إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة تدريب وتأهيل سائقي النقل الثقيل والحافلات

الفريق مهندس كامل الوزير
الفريق مهندس كامل الوزير
حمادة خطاب

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية المجانية “سائق واعٍ .. لطريق آمن”، والمخصصة لتدريب وتأهيل سائقي النقل الثقيل والحافلات من حاملي الرخص المهنية للدرجات الأولى و الثانية والثالثة بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة النقل في مصر ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي ضور مواصلة وزارة النقل جهودها المستمرة للارتقاء بمنظومة النقل البري وتعزيز معدلات السلامة والأمان على الطرق، من خلال الاستثمار في تأهيل وتدريب السائقين وفق أحدث المعايير المهنية والتقنية الحديثة.

وقال الوزير إن إطلاق المرحلة الثالثة يأتي استكمالاً للنجاحات الكبيرة التي حققتها المرحلتان الأولى والثانية من المبادرة، والتي شهدت إقبالًا واسعًا من السائقين من مختلف المحافظات وأسفرت عن تخريج عدد كبير من السائقين مؤهلة تمتلك المهارات الفنية والسلوكية اللازمة للقيادة الآمنة والاحترافية، بما يواكب خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن هذه المبادرة تستهدف إعداد وتأهيل جيل جديد من السائقين يتمتع بالوعي والمسئولية والانضباط المهني، قادر على التعامل مع مختلف ظروف التشغيل والقيادة، ويساهم بشكل فعال في خفض معدلات الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات، فضلًا عن رفع كفاءة التشغيل داخل منظومة النقل البري  ، كما أن  البرنامج التدريبي يتم تقديمه مجانًا بالكامل دون أي رسوم، في إطار الدور الوطني الذي تقوم به وزارة النقل لدعم السائق المصري وتأهيله وفق أحدث النظم التدريبية المعتمدة، حيث يشمل البرنامج تدريبا نظريا وعمليا متكاملا على مدار عدة محاور رئيسية، من بينها:

 • قواعد القيادة الآمنة وأساليب القيادة الاحترافية.

* قوانين المرور والإشارات المرورية والتطبيقات العملية لها.

* الصيانة الوقائية للمركبات وكيفية التعامل مع الأعطال المفاجئة.

* التدريب العملي الميداني على القيادة الآمنة.

* مهارات التعامل مع المواقف الطارئة والأزمات أثناء القيادة.

* محاضرات التوعية النفسية والسلوكية والانضباط المهني للسائقين.

* التوعية بأهمية الحفاظ على المركبات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والأعطال.

ويتم تنفيذ  البرنامج بأحدث الوسائل التدريبية، وعلى أيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المرور والسلامة المهنية والصيانة الفنية وبإشراف مباشر من وزارة النقل، بما يضمن تقديم مستوى تدريبي متطور يواكب المعايير الحديثة المعمول بها في قطاع النقل، مشيرا الى  أن المتدربين الذين يجتازون البرنامج بنجاح سيحصلون على شهادات معتمدة تؤهلهم لسوق العمل، كما سيتم اختيار العناصر المتميزة لإتاحة فرص عمل داخل الشركات التابعة لوزارة النقل، بما يسهم في توفير كوادر بشرية مؤهلة تدعم خطط التوسع والتطوير التي تنفذها الوزارة في مختلف قطاعات النقل. 

ولفت إلى أن المبادرة حققت منذ إطلاقها نتائج إيجابية ملموسة، سواء من حيث الإقبال الكبير من السائقين أو مستوى الأداء والانضباط الذي أظهره المتدربون خلال المرحلتين السابقتين، وهو ما شجع على التوسع في تنفيذ المبادرة لتشمل فئات جديدة من السائقين، تنفيذًا لرؤية الدولة في بناء منظومة نقل حديثة وآمنة تعتمد على العنصر البشري المؤهل والمُدَرب. 

وذكر أن المبادرة لا تمثل مجرد برنامج تدريبي قصير المدى، وإنما تُعد مشروعًا وطنيًا متكاملًا يستهدف إحداث نقلة نوعية في ثقافة القيادة والالتزام المهني داخل قطاع النقل البري، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين معدلات السلامة المرورية، وتقليل نسب الحوادث، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت وزارة النقل في بيانها جميع السائقين من حاملي الرخص المهنية للدرجات الأولى و الثانية والثالثة إلى سرعة التسجيل والاستفادة من البرنامج التدريبي المجاني، مؤكدة أن أولوية القبول ستكون بأسبقية التسجيل.

جدير بالذكر  أن  البرنامج يُنفَذ بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالقاهرة " 19 شارع المعهد الاشتراكى روكسى – مصر الجديدة " - على أن يتم التدريب العملى  بجراج شركة النيل لنقل البضائع بجسر السويس . 

للتسجيل والاستعلام: بريد إلكترونى: [email protected]   تليفون وواتساب: 01022235236

النقل السكة الحديد الحافلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

مشغولات ذهبية

عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

الدولار

بعد ارتفاعه .. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

وحدات سكنية

100 ألف شقة إيجار من الدولة .. اعرف التفاصيل والفئات المُستحقة

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

مضيق هرمز

قبل زيارة ترامب .. اتفاق «أمريكي ـ صيني» مُفاجئ بشأن مضيق هرمز

ترشيحاتنا

الشاب الضحية بالغربية

ضبط عاطل أنهى حياة شاب بطعنات غادرة بـ سلاح أبيض في شوارع المحلة

صورة أرشيفية

اليوم.. جنايات المحلة تنطق الحكم علي المتهمة بإنهاء حياة طفلة جارتها بقطور

أرشيفية

19 مايو | نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره

بالصور

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

فستان غير تقليدي.. نادين نجيم تستعرض جمالها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟.. خبراء يفسرون الظاهرة الشائعة

لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟
لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟
لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟

تحذير عاجل ..ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول ملعقتي عسل يوميا؟

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد