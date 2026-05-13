الولاية الـ51.. ترامب ينشر خريطة جديدة لفنزويلا عليها العلم الأمريكي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" صورة لخريطة فنزويلا عليها العلم الأمريكي، واصفا إياها بالولاية الأمريكية الـ 51.

وفي وقت سابق ؛ صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز بأنه "يدرس بجدية جعل فنزويلا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين" بعد اختطافه الرئيس نيكولاس مادورو.

وتحدث ترامب إلى جون روبرتس، مقدم البرامج في القناة، "قبل قليل" وقال إنه "يدرس بجدية جعل فنزويلا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين".



كما أفادت التقارير بأن الرئيس الأمريكي قال لروبرتس إن "فنزويلا تحب ترامب"، قبل أن يشير إلى وجود احتياطيات نفطية في البلاد بقيمة 40 تريليون دولار.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد اختُطف على يد القوات الأمريكية ونُقل إلى نيويورك، حيث يقبع حاليًا في السجن، خلال عملية عسكرية في يناير.

وتتولى ديلسي رودريجيز، التي كانت تشغل منصب نائبة الرئيس الفنزويلي قبل اختطاف مادورو، قيادة فنزويلا حاليًا.

عقب العملية العسكرية، نشر ترامب منشورًا ساخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيه نفسه رئيسًا جديدًا لفنزويلا.

كما أعلن ترامب أنه سيبيع نفط فنزويلا، وأن العائدات ستكون تحت سيطرته الشخصية