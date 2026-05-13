لافروف: إدارة ترامب تسعى إلى معاقبة روسيا اقتصاديا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إن واشنطن تخطط لإعادة تشغيل خط التيار الشمالي لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، وشراء خط الأنابيب من الأوروبيين بأسعار زهيدة بهدف فرض أسعارها على الغاز لاحقا.



وأضاف وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على خط الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا للتحكم في هذا التدفق بنفسها.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن إدارة ترامب تسعى إلى معاقبة روسيا اقتصاديا، مؤكدا أنه دون إقامة دولة فلسطينية ستستمر بؤرة التوتر في الشرق الأوسط لعقود قادمة.