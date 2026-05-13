رجل ينهي حياة زوجته طعنا أمام طفليهما بسبب خلافات أسرية في الشرقية

شهدت قرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، جريمة مأساوية بعدما أقدم زوج على قتل زوجته طعنًا أمام طفليهما بسبب خلافات زوجية بينهما وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة باستقبال جثة لسيدة تبلغ من العمر 26 عاما مصابة بعدة طعنات وفارقت الحياة وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليها تدعى سماح م. ع، 26 عامًا، ربة منزل، فيما تبين أن المتهم زوجها محمد ا، 36 عامًا، عاطل ومقيم بقرية الأخيوة، وتبين أن المتهم سدد لزوجته 3 طعنات متفرقة في الرقبة والظهر، ما أسفر عن مصرعها في الحال، أمام طفليهما ت، 5 سنوات، وأ، 3 سنوات، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما.

