إعلام إسرائيلي : إطلاق صافرات الإنذار في مرجليوت والمنارة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان

أفاد إعلام إسرائيلي، بإطلاق صافرات الإنذار في مرجليوت والمنارة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته “أكملت السيطرة العملياتية” على منطقة نهر الليطاني جنوب لبنان، بالتزامن مع توسيع الغارات الجوية لتطال بلدات في الجنوب والبقاع الغربي.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أن سلاح الجو نفذ أكثر من 100 غارة استهدفت مواقع وصفها بـ”العسكرية”، دعماً للقوات المنتشرة قرب الليطاني، مشيراً إلى العثور على أنفاق ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله خلال العمليات البرية.