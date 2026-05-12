زلزال عسكري في إسرائيل.. جبهات مشتعلة وخسائر متصاعدة تهز جيش الاحتلال

في ظل اتساع رقعة المواجهات الإقليمية، تواجه إسرائيل واحدة من أكثر الفترات العسكرية تعقيدًا منذ سنوات، مع تصاعد الضربات على جبهات متعددة تمتد من جنوب لبنان إلى البحر الأحمر.

وبين تضارب الروايات حول الإنذارات الجوية في إيلات، وارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف جنود الاحتلال، تتزايد المؤشرات على حالة ارتباك ميداني وسياسي داخل المؤسسة الإسرائيلية. وفي المقابل، يواصل حزب الله تصعيد عملياته العسكرية، بالتزامن مع رسائل سياسية حاسمة ترفض أي مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، ما يضع المنطقة أمام مشهد مفتوح على احتمالات أكثر خطورة، وسط تحركات دبلوماسية لمحاولة احتواء الانفجار الكبير.

زلزال عسكري في إسرائيل.. إصابات جنود الاحتلال بالجملة.. تفاصيل

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أن الجيش يفحص ما إذا كان الصاروخ الاعتراضي الذي أُطلق في منطقة إيلات جنوب فلسطين المحتلة، جاء نتيجة تشخيص خاطئ لسرب من الطيور، خاصة بعدما قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو مسيّرة يمنية أطلقتها جماعة الحوثيون باتجاه إيلات، وتم اعتراضها.

أضافت خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يبدو أن إسرائيل تتخبط مع تعدد جبهاتها، وتحديدًا في الجبهة اللبنانية، التي حاول الاحتلال مرارًا وتكرارًا فصلها وعزلها عن باقي الجبهات، لكنه وجد نفسه أمام معضلة جديدة تتمثل في أعداد القتلى والجرحى.

وتابعت: "بعد وقف إطلاق النار، تم تسجيل ما يزيد على 187 إصابة في صفوف جنود الاحتلال خلال الفترة التي أعقبت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، هذا ناهيك عن إصابات اليوم، حيث تم الاعتراف بتسجيل 8 إصابات في صفوف جنود الاحتلال".

أوضحت أن هذه الإصابات كانت ناجمة عن اشتباكات مباشرة وجهًا لوجه، كما وصفها بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن نقطة الصفر، وكانت هناك اشتباكات دارت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدًا لواء جولاني بقيادة الفرقة 36، في جنوب نهر الليطاني، وتحديدًا في زوطر الشرقية، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه دفع بقواته إلى هناك، وإن العملية استمرت ما بين أسبوع إلى 10 أيام، وفق روايتين إسرائيليتين منفصلتين.

وأشارا إلى أنه وفق الرواية الإسرائيلية، فإن الهدف من العملية هو القيام بأعمال هندسية وتمشيط المنطقة، بحيث إذا ما تم إجهاض المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي واللبناني، تكون القوات قد عمّقت وجودها إلى ما يزيد على 10 كيلومترات، بانتظار الضوء الأخضر من المستوى السياسي الإسرائيلي.

حزب الله جدد رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنه تزامنًا مع التصعيد العسكري في جنوب لبنان، وتصعيد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هناك أيضًا تصعيد على المستوى السياسي في الداخل اللبناني، وخصوصًا بعد كلمة الأمين العام لـحزب الله، نعيم قاسم، والتي تحدث فيها بشكل واضح عن استمرار العمليات التي ينفذها حزب الله من الجنوب تجاه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعمليات التصدي لمحاولات التقدم برًا والوصول إلى شمال نهر الليطاني، فضلًا عن العمليات بالطائرات المسيّرة التي تستهدف عددًا كبيرًا من الوحدات العسكرية الإسرائيلية والدبابات وتجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن نعيم قاسم أشار، في موضوع التفاوض المباشر مع إسرائيل، إلى تجديد رفض حزب الله لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وذلك قبيل أيام من انعقاد الجلسة الثالثة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، لكن هذه المرة تختلف الجلسة، لأن من سيمثل لبنان فيها هو السفير سيمون كرم، رئيس الوفد المفاوض، وهو ما يعني أن لبنان رفع مستوى التمثيل في هذه الجلسات.

وأوضح أن نعيم قاسم قال أيضا إن حزب الله منفتح على أي اتفاق يفضي إلى تحقيق 5 نقاط، وهي وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وكافة الأراضي اللبنانية، وربما يتفق ذلك أيضًا مع موقف الدولة اللبنانية، التي شددت على ضرورة وقف انتهاك السيادة اللبنانية برًا وجوًا وبحرًا، الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة البلدات الجنوبية، وهو ما يتوافق كذلك مع المطالب اللبنانية الرسمية، بحانب عودة النازحين إلى قراهم مرة أخرى، الإفراج عن الأسرى اللبنانيين الموجودين في السجون الإسرائيلية، إعادة إعمار الجنوب اللبناني