قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيجيسيث: وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساريا.. وطهران أبدت رغبتها في العودة للمفاوضات
بعد نجاح المراجعتين الـ5 والـ6.. الرئيس السيسي يؤكد لـ"جورجيفا" التزام مصر باستكمال مسار الإصلاح
لبنان.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرته العملياتية على نهر الليطاني
الرئيس السيسي من نيروبي: حريصون على تنمية موارد حوض النيل بما يحقق المنفعة المشتركة
رئيس الوزراء يُتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى عدد من الوزارات والجهات
ترامب: إيران ستتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي
إيران تهدد بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% حال تعرضها لهجوم جديد
الرئيس السيسي: نتطلع للارتقاء بالعلاقات مع كينيا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة
قتلى ومصابون في صفوف جيش الاحتلال.. هزة ضخمة في أركان إسرائيل| تفاصيل
وزير الحرب الأمريكي: لدينا خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر
تراجع ملحوظ في الزيت والفول.. خريطة أسعار السلع الأساسية اليوم
رويترز عن مسئول بالبنتاجون: تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زلزال عسكري في إسرائيل.. جبهات مشتعلة وخسائر متصاعدة تهز جيش الاحتلال

إسرائيل
إسرائيل
محمود محسن

في ظل اتساع رقعة المواجهات الإقليمية، تواجه إسرائيل واحدة من أكثر الفترات العسكرية تعقيدًا منذ سنوات، مع تصاعد الضربات على جبهات متعددة تمتد من جنوب لبنان إلى البحر الأحمر. 

وبين تضارب الروايات حول الإنذارات الجوية في إيلات، وارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف جنود الاحتلال، تتزايد المؤشرات على حالة ارتباك ميداني وسياسي داخل المؤسسة الإسرائيلية. وفي المقابل، يواصل حزب الله تصعيد عملياته العسكرية، بالتزامن مع رسائل سياسية حاسمة ترفض أي مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، ما يضع المنطقة أمام مشهد مفتوح على احتمالات أكثر خطورة، وسط تحركات دبلوماسية لمحاولة احتواء الانفجار الكبير.

زلزال عسكري في إسرائيل.. إصابات جنود الاحتلال بالجملة.. تفاصيل

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن  إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أن الجيش يفحص ما إذا كان الصاروخ الاعتراضي الذي أُطلق في منطقة إيلات جنوب فلسطين المحتلة، جاء نتيجة تشخيص خاطئ لسرب من الطيور، خاصة بعدما قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو مسيّرة يمنية أطلقتها جماعة الحوثيون باتجاه إيلات، وتم اعتراضها.

أضافت خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يبدو أن إسرائيل تتخبط مع تعدد جبهاتها، وتحديدًا في الجبهة اللبنانية، التي حاول الاحتلال مرارًا وتكرارًا فصلها وعزلها عن باقي الجبهات، لكنه وجد نفسه أمام معضلة جديدة تتمثل في أعداد القتلى والجرحى.

وتابعت: "بعد وقف إطلاق النار، تم تسجيل ما يزيد على 187 إصابة في صفوف جنود الاحتلال خلال الفترة التي أعقبت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، هذا ناهيك عن إصابات اليوم، حيث تم الاعتراف بتسجيل 8 إصابات في صفوف جنود الاحتلال".

أوضحت أن هذه الإصابات كانت ناجمة عن اشتباكات مباشرة وجهًا لوجه، كما وصفها بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن نقطة الصفر، وكانت هناك اشتباكات دارت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدًا لواء جولاني بقيادة الفرقة 36، في جنوب نهر الليطاني، وتحديدًا في زوطر الشرقية، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه دفع بقواته إلى هناك، وإن العملية استمرت ما بين أسبوع إلى 10 أيام، وفق روايتين إسرائيليتين منفصلتين.

وأشارا إلى أنه وفق الرواية الإسرائيلية، فإن الهدف من العملية هو القيام بأعمال هندسية وتمشيط المنطقة، بحيث إذا ما تم إجهاض المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي واللبناني، تكون القوات قد عمّقت وجودها إلى ما يزيد على 10 كيلومترات، بانتظار الضوء الأخضر من المستوى السياسي الإسرائيلي.

حزب الله جدد رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنه تزامنًا مع التصعيد العسكري في جنوب لبنان، وتصعيد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هناك أيضًا تصعيد على المستوى السياسي في الداخل اللبناني، وخصوصًا بعد كلمة الأمين العام لـحزب الله، نعيم قاسم، والتي تحدث فيها بشكل واضح عن استمرار العمليات التي ينفذها حزب الله من الجنوب تجاه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعمليات التصدي لمحاولات التقدم برًا والوصول إلى شمال نهر الليطاني، فضلًا عن العمليات بالطائرات المسيّرة التي تستهدف عددًا كبيرًا من الوحدات العسكرية الإسرائيلية والدبابات وتجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن نعيم قاسم أشار، في موضوع التفاوض المباشر مع إسرائيل، إلى تجديد رفض حزب الله لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وذلك قبيل أيام من انعقاد الجلسة الثالثة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، لكن هذه المرة تختلف الجلسة، لأن من سيمثل لبنان فيها هو السفير سيمون كرم، رئيس الوفد المفاوض، وهو ما يعني أن لبنان رفع مستوى التمثيل في هذه الجلسات.

وأوضح أن نعيم قاسم قال أيضا إن حزب الله منفتح على أي اتفاق يفضي إلى تحقيق 5 نقاط، وهي وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وكافة الأراضي اللبنانية، وربما يتفق ذلك أيضًا مع موقف الدولة اللبنانية، التي شددت على ضرورة وقف انتهاك السيادة اللبنانية برًا وجوًا وبحرًا، الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة البلدات الجنوبية، وهو ما يتوافق كذلك مع المطالب اللبنانية الرسمية، بحانب عودة النازحين إلى قراهم مرة أخرى، الإفراج عن الأسرى اللبنانيين الموجودين في السجون الإسرائيلية، إعادة إعمار الجنوب اللبناني

لبنان تل أبيب المواجهات الإقليمية فلسطين صاروخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

أسعار الدواجن اليوم

أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

عروض رياض الأطفال

بأوبريت «العروبة».. أطفال جنوب سيناء يخطفون الأنظار في ختام أنشطة رياض الأطفال بالطور

ثلاث درجات هندسية… ورحلة فخر من الإسكندرية إلى "كنتاكي"| ماذا فعل مصطفى مبارك؟

شاب مصري يحصل على ثلاث درجات بكالوريوس في الهندسة| فيديو وصور

محافظ الغربية

محافظ الغربية: 523 ألف مستفيد من مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»

بالصور

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمجان للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمستشفى الجامعي

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد