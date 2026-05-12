قتلى ومصابون في صفوف جيش الاحتلال.. هزة ضخمة في أركان إسرائيل| تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أن الجيش يفحص ما إذا كان الصاروخ الاعتراضي الذي أُطلق في منطقة إيلات جنوب فلسطين المحتلة، جاء نتيجة تشخيص خاطئ لسرب من الطيور، خاصة بعدما قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو مسيّرة يمنية أطلقتها جماعة الحوثيون باتجاه إيلات، وتم اعتراضها.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه يبدو أن إسرائيل تتخبط مع تعدد جبهاتها، وتحديدًا في الجبهة اللبنانية، التي حاول الاحتلال مرارًا وتكرارًا فصلها وعزلها عن باقي الجبهات، لكنه وجد نفسه أمام معضلة جديدة تتمثل في أعداد القتلى والجرحى.

وتابعت: "بعد وقف إطلاق النار، تم تسجيل ما يزيد على 187 إصابة في صفوف جنود الاحتلال خلال الفترة التي أعقبت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، هذا ناهيك عن إصابات اليوم، حيث تم الاعتراف بتسجيل 8 إصابات في صفوف جنود الاحتلال".

وأوضحت أن هذه الإصابات كانت ناجمة عن اشتباكات مباشرة وجهًا لوجه، كما وصفها بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن نقطة الصفر، وكانت هناك اشتباكات دارت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدًا لواء جولاني بقيادة الفرقة 36، في جنوب نهر الليطاني، وتحديدًا في زوطر الشرقية، حيث قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه دفع بقواته إلى هناك، وإن العملية استمرت ما بين أسبوع إلى 10 أيام، وفق روايتين إسرائيليتين منفصلتين.

وأشارا إلى أنه وفق الرواية الإسرائيلية، فإن الهدف من العملية هو القيام بأعمال هندسية وتمشيط المنطقة، بحيث إذا ما تم إجهاض المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي واللبناني، تكون القوات قد عمّقت وجودها إلى ما يزيد على 10 كيلومترات، بانتظار الضوء الأخضر من المستوى السياسي الإسرائيلي.