العقيد حاتم صابر: أزمة واشنطن وطهران مستمرة دون حسم

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران تمر بحالة “لا حرب ولا سلم”، مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز وتبادل التهديدات دون حلول نهائية.

وقال حاتم صابر، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن واشنطن ترفض امتلاك إيران لأي قدرات نووية، بينما لا يستطيع أي طرف تحقيق حسم عسكري، ما يجعل الأزمة قائمة على الضغوط والمناوشات دون انفراج قريب.

تحقيق أهدافهما

وأضاف أن كلا الطرفين غير قادر على تحقيق حسم عسكري مباشر؛ إذ تسعى إيران إلى إطالة أمد الصراع، في حين تواجه واشنطن وتل أبيب تحديات في تحقيق أهدافهما، مع فشل بعض الرهانات على الضغط الداخلي والمعارضة داخل إيران.