كيف تستغل جماعة الإخوان المنصات الإلكترونية لنشر الفوضى؟.. العقيد حاتم صابر يوضح

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن هناك محاولات مستمرة من جماعة الإخوان، لاستغلال المنصات الإلكترونية في نشر الفوضى والتأثير على الرأي العام، مشيراً إلى أن منصة “ميدان” تُعد إحدى الأدوات المستخدمة في هذا السياق.

وقال حاتم صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن تمويل هذه الأنشطة يتم عبر وسائل غير مباشرة، مثل توظيف الأبحاث والدراسات كغطاء مالي، إضافة إلى استخدام العملات الرقمية لتفادي الرقابة على التحويلات المالية.

وتابع أن هذه المنصات تستهدف فئة الشباب بمحتوى عصري وشعارات جذابة لإعادة تقديم أفكارها بشكل مختلف، بعيداً عن الصورة التقليدية.