خبير : إسرائيل تستهدف فرض واقع أمني جديد في جنوب لبنان

هاني حسين

 قال العقيد حاتم صابر، خبير الأمن القومي، إن المشهد في لبنان يعكس، من منظور استراتيجي، تصاعدًا واضحًا في الأطماع الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل توظف وجود حزب الله كذريعة لتمرير أهداف تتجاوز فكرة المواجهة العسكرية التقليدية.

 وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الأطماع تمتد لتشمل السيطرة على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الثروات المائية والنفطية، إضافة إلى محاولة فرض واقع أمني جديد في جنوب لبنان، وصولًا إلى مناطق حساسة مثل نهر الليطاني، وهو ما اعتبره امتدادًا لحلم استراتيجي قديم يعود لعقود طويلة.

وأشار صابر إلى أن استمرار حالة الصراع في المنطقة يمنع أي استقرار اقتصادي، خاصة في ملف الغاز بشرق المتوسط، حيث يؤدي التوتر المستمر إلى تعطيل عمليات التنقيب والاستثمار، بما يضمن لإسرائيل البقاء كلاعب مهيمن في سوق الطاقة الإقليمي. 

وأكد أن ما يجري في واشنطن من مفاوضات لا يستهدف بالضرورة تحقيق تسوية عادلة، بل يدخل في إطار “إدارة الصراع” لا “إنهائه”، موضحًا أن الأطراف الدولية والإقليمية تتحرك وفق توازنات مصالح وليس وفق حلول جذرية. 

وأضاف أن إسرائيل تعتمد سياسة “التفاوض تحت النار”، مستفيدة من التصعيد العسكري على الأرض لفرض مكاسب سياسية، بما يعزز من قدرتها على إعادة تشكيل الواقع الإقليمي وفق رؤيتها الأمنية. 

ولفت إلى أن تآكل مفهوم السيادة في بعض الدول الإقليمية، وفي مقدمتها لبنان، خلق فراغًا سياسيًا وأمنيًا استُخدم لتبرير التدخلات الخارجية، مشيرًا إلى أن هذا الواقع ساهم في تعقيد المشهد بشكل كبير. 

واختتم بالتأكيد على أن تشابك المصالح بين بعض القوى الإقليمية والدولية أدى إلى حالة من “إدارة الأزمات” بدلًا من حلها، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة ترتيب للملفات الساخنة في المنطقة ضمن تفاهمات غير معلنة.

بالصور

