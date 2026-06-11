موجز أخبار الوادي الجديد| المحافظة تواصل دعم المنافذ الحكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. وانطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

الوادي الجديد تواصل دعم المنافذ الحكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

تواصل محافظة الوادي الجديد جهودها لدعم منظومة المنافذ الحكومية بمختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي المحافظ، الهادفة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار السلعي .

وأكدت المحافظة استمرار أعمال تطوير ودعم المنافذ التابعة للوحدات المحلية، من خلال زيادة كميات السلع الغذائية والخضروات والفاكهة والمنتجات المحلية المعروضة للمواطنين بشكل يومي، مع متابعة انتظام عمليات التشغيل والتوزيع لضمان تلبية احتياجات المواطنين بمختلف القرى والمراكز.

وتشهد المنافذ الحكومية إقبالًا متزايدًا من المواطنين، نظرًا لما توفره من سلع متنوعة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق الحرة، حيث تضم تشكيلة واسعة من المواد الغذائية الأساسية، تشمل الأرز والسكر والزيوت والمكرونة والبقوليات، إلى جانب الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان.

كما تواصل الوحدات المحلية التوسع في إنشاء نقاط بيع جديدة ودعم المنافذ المتنقلة للوصول إلى المناطق النائية والقرى البعيدة، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بسهولة ويسر، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المحدودة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع دعم المنتج المحلي وتشجيع المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتحقيق الاستقرار السعري.

وفي السياق ذاته، تتابع الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية حركة الأسواق بصورة مستمرة، للتأكد من توافر السلع وعدم وجود أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية.

وأكدت المحافظة استمرار جهودها في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على زيادة المعروض من المنتجات الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة.

محافظ الوادي الجديد: انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة

أكّدت حنان مجدى محافظ الوادي الجديد، انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، والتي يحاضر بها نخبة من أكفأ الخبراء ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، والتي تعقد على مدار يومي الأربعاء والخميس 10 - 11 يونيو الجاري؛ لدعم الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة



وأوضح الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن المحاضرات تم تنظيمها بإدارة الداخلة التعليمية وسط حضور طلابي مكثف وبثها رقميًا عبر برنامج Teams لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، لتحقيق أقصى استفادة والوصول لكافة الطلاب بالمراكز والمناطق النائية.

إزالة كثبان رملية وتمهيد طريق استجابة لاستغاثة مواطن بالوادي الجديد

استجابت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد بشكل عاجل لاستغاثة أحد المواطنين المقيمين خلف المنطقة الصناعية، بعد تضرره من تراكم الكثبان الرملية الزاحفة بمحيط منزله، والتي تسببت في صعوبة الوصول إليه وأعاقت حركة المرور بالمنطقة.

وجاءت الاستجابة بتوجيهات المهندس الاستشاري أحمد عبد الرحيم أبو زيد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، حيث تحركت فرق العمل التابعة لقسم الحملة الميكانيكية وغرفة الأزمات والكوارث إلى موقع الشكوى فور تلقي البلاغ، للوقوف على حجم المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

إزالة الكثبان الرملية المتراكمة وتمهيد الطريق المؤدي إلى منزل المواطن

وعلى الفور، دفعت المديرية بالمعدات الثقيلة واللوادر لإزالة الكثبان الرملية المتراكمة ورفع نواتج الأعمال، إلى جانب تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية للطريق المؤدي إلى منزل المواطن، بما يسهم في تيسير حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.