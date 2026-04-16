حكومة الاحتلال آخر من يعلم.. غضب عارم بإسرائيل من وقف إطلاق النار في لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية أنه وافق على وقف إطلاق النار مع لبنان بناءً على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورفض المطالب بإجراء تصويت رسمي في هذا الشأن.

ونقل موقع "واي نت" عن نتنياهو قوله: "عندما يعمل الرئيس ترامب، أعظم صديق لإسرائيل، جنبًا إلى جنب معنا بتنسيق وثيق، فإن إسرائيل تتعاون معه".

كما أفادت التقارير بأنه أبلغ الوزراء أن الجيش الإسرائيلي سيظل متمركزًا في "المواقع الاستراتيجية" التي يسيطر عليها حاليًا خلال فترة وقف إطلاق النار التي تستمر عشرة أيام، والتي تبدأ الليلة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعرب الوزراء الإسرائيليون، بحسب التقارير، عن غضبهم من علمهم بوقف إطلاق النار من خلال تقارير إعلامية بدلًا من الموافقة عليه عبر قرار رسمي من المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية.

وأفادت القناة الثانية عشرة بأن نتنياهو أجرى مباحثاته مع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية عبر هواتف الوزراء الشخصية، بدلًا من خطوط اتصال آمنة.

ويُقال أيضاً إن نتنياهو تعهد بإجراء مناقشة في المجلس الوزاري الأمني ​​حول هذه القضية في مرحلة لاحقة.