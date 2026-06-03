المجموعة الثانية فى المونديال .. كندا وسويسرا والبوسنة في معركة متوازنة.. وقطر تبحث عن أول انتصار تاريخي

تتجه الأنظار إلى المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 التي قد لا تضم أسماءً تقليدية من العيار الثقيل لكنها تحمل في طياتها واحدة من أكثر المواجهات تكافؤاً وإثارة في دور المجموعات حيث تتقاطع طموحات منتخبات تبحث عن كتابة التاريخ مع خبرة منتخب أوروبي معتاد على حضور البطولات الكبرى إلى جانب منتخب عربي يسعى لتقديم نسخة مختلفة تماماً عن ظهوره الأول.

المجموعة التي تضم منتخبات كندا وقطر وسويسرا والبوسنة والهرسك تبدو على الورق متقاربة المستوى لكنها عملياً مرشحة لصراع مفتوح حتى الجولة الأخيرة في ظل غياب الفوارق الفنية الكبيرة وتداخل الطموحات بين التأهل الأول والتأكيد التاريخي وكسر العقد القديمة.

قطر.. اختبار الحقيقة بعد درس 2022

يدخل منتخب منتخب قطر لكرة القدم كأس العالم 2026 وهو يحمل على عاتقه تجربة استثنائية من مونديال 2022 الذي استضافه على أرضه لكنه انتهى بخروج مبكر لم يلبِّ طموحات الجماهير بعد ثلاث هزائم في دور المجموعات.

و تبدو الصورة مختلفة تماماً بالنسبة للعنابي الذي خاض خلال السنوات الأخيرة تطوراً واضحاً على مستوى الخبرة والاحتكاك خاصة بعد تتويجه بلقب كأس آسيا 2023 ما رفع سقف التوقعات بشكل كبير قبل المونديال الجديد.

ويدخل المنتخب القطري هذه النسخة برغبة واضحة في تحقيق انتصاره الأول تاريخياً في كأس العالم وتحسين الصورة التي ظهر بها سابقاً مع طموح واقعي في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل أو على الأقل البقاء في سباق أفضل الثوالث حتى النهاية.

كندا.. حلم الانتصار الأول على أرض المونديال

أما منتخب منتخب كندا لكرة القدم فيخوض البطولة بوصفه أحد المضيفين الثلاثة وهو ما يمنحه أفضلية معنوية كبيرة لكنه في الوقت نفسه يضعه تحت ضغط تاريخي في ظل بحثه عن أول انتصار له في كأس العالم الحديث.

فمنذ مشاركته الأولى في 1986 ثم عودته في 2022 لم ينجح المنتخب الكندي في تحقيق أي نقطة مكتفياً ببعض اللمحات الفردية التي لم تكن كافية لمجاراة منتخبات أكثر خبرة.

ويعول الكنديون على جيل شاب يضم لاعبين ينشطون في الدوريات الأوروبية بهدف كسر العقدة التاريخية وتحقيق أول فوز في تاريخ مشاركاته خاصة مع اللعب أمام جماهيره وفي ملاعب يعرفها جيداً.

سويسرا.. ماكينة الاستقرار الأوروبي

في المقابل يدخل منتخب منتخب سويسرا لكرة القدم البطولة باعتباره أكثر المنتخبات استقراراً في المجموعة وواحداً من الفرق التي اعتادت الظهور في البطولات الكبرى خلال العقد الأخير.

سويسرا تمتلك سجلاً ثابتاً في التأهل للبطولات الدولية وتعتمد على منظومة متوازنة تجمع بين التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي والقدرة على استغلال الفرص.

وعلى مستوى كأس العالم يمتلك المنتخب السويسري تاريخاً طويلاً من المشاركات وسبق له بلوغ ربع النهائي في أكثر من مناسبة ما يجعله المرشح الأبرز على الورق لتصدر المجموعة أو على الأقل المنافسة بقوة على بطاقة التأهل.

البوسنة والهرسك.. الحصان غير المعلن

يدخل منتخب منتخب البوسنة والهرسك لكرة القدم البطولة بطموحات مختلفة بعد نجاحه في الوصول إلى النهائيات عبر الملحق الأوروبي وإقصاء منتخب كبير بحجم إيطاليا في التصفيات في واحدة من أبرز مفاجآت المرحلة الأوروبية.

ويمتاز المنتخب البوسني بمزيج من الخبرة واللاعبين الشباب إضافة إلى أسلوب لعب مباشر وفعال يجعله قادراً على إرباك حسابات المجموعة في أي لحظة.

ورغم أن تاريخه المونديالي لا يزال محدوداً فإن مشاركته السابقة في 2014 منحت لاعبيه خبرة مهمة حتى وإن انتهت بخروج مبكر من الدور الأول.

مباريات البداية.. من يفرض إيقاعه أولاً؟

تنطلق مباريات المجموعة الثانية بمواجهتين تحملان أهمية مضاعفة في الحسابات المبكرة.

كندا × البوسنة والهرسك

قطر × سويسرا

مباريات الجولة الأولى غالباً ما تلعب دوراً حاسماً في تحديد شكل المنافسة خاصة في مجموعة متقاربة المستوى حيث أي تعثر مبكر قد يربك الحسابات بالكامل.

مواجهات مهمة قد ترسم ملامح التأهل

كندا × البوسنة والهرسك

مواجهة افتتاحية ذات طابع خاص لأصحاب الأرض حيث يبحث المنتخب الكندي عن بداية مثالية أمام خصم لا يُستهان به في مباراة قد تحدد ملامح المنافسة على المركز الثاني مبكراً.

سويسرا × البوسنة والهرسك

مباراة مرشحة لأن تكون الأقوى فنياً في المجموعة نظراً لتقارب المستوى والخبرة الأوروبية وقد تلعب دوراً كبيراً في تحديد هوية المتصدر.

كندا × قطر

مواجهة عربية–أمريكية شمالية تحمل طابعاً مصيرياً إذ قد تكون حاسمة في سباق التأهل خاصة إذا جاءت نتائج الجولة الأولى متقاربة ما يجعل نقاط هذه المباراة ذات قيمة مضاعفة.

مجموعة بلا ملامح ثابتة

على الورق قد تبدو سويسرا الأقرب للصدارة لكن واقع المجموعة يشير إلى سيناريو مختلف تماماً حيث تتساوى الفرص بين أكثر من منتخب وتبقى التفاصيل الصغيرة هي الفاصل الحقيقي بين التأهل والخروج.

كندا تراهن على الأرض والجمهور قطر تبحث عن التحول الحقيقي في صورتها العالمية البوسنة تدخل بطموح المفاجأة وسويسرا تعتمد على خبرة الاستقرار.

وفي النهاية تبدو المجموعة الثانية واحدة من أكثر مجموعات مونديال 2026 غموضاً حيث لا توجد إجابة مسبقة ولا بطاقة مضمونة وكل شيء سيُحسم داخل المستطيل الأخضر حتى اللحظة الأخيرة.