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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبد العاطي: مجموعة مصر في كأس العالم 2026 في المتناول

مجدي عبد العاطي
مجدي عبد العاطي
يمنى عبد الظاهر

أكد مجدي عبدالعاطي، المدير الفني السابق لنادي مودرن سبورت، أن منتخب مصر يمتلك فرصة كبيرة لتجاوز دور المجموعات في كأس العالم 2026، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المدير الفني حسام حسن مع "الفراعنة".

وقال عبدالعاطي، خلال تصريحات لبرنامج "نمبر وان": "مجموعة منتخب مصر في المتناول، وأرى أن المنتخب قادر على العبور إلى الدور الثاني في كأس العالم 2026. كما أن حسام حسن نجح في نقل نبض الشارع المصري وطموحات الجماهير إلى لاعبي المنتخب".

وتطرق عبدالعاطي ، للحديث عن اللاعب مصطفى زيكو، مؤكدًا اندهاشه من بعض التصريحات المنسوبة إليه مؤخرًا، قائلاً: "تفاجأت بتصريحات زيكو عني، فهو لاعب محترم وأعتبره بمثابة الأخ الأصغر لي".

وأضاف: "دخلت في خلافات داخل نادي زد من أجل التعاقد معه عندما كان لاعبًا في حرس الحدود، وفي النهاية نجح سيف زاهر في إنهاء الصفقة وضمه للفريق".

وكشف المدرب السابق ، عن تفاصيل العمل الفني الذي قام به مع اللاعب، موضحًا: "زيكو يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، لكن كانت لديه بعض المشكلات التكتيكية المتعلقة بالتحركات داخل الملعب وتوقيت الوقوف والتحرك. كنت أتابع هذه الأمور معه بشكل فردي، وأبلغ المدرب مصطفى إبراهيم بالملاحظات للعمل على تطويرها".

وتابع: "لم يقتصر الأمر على زيكو فقط، بل كنت أعمل بصورة فردية أيضًا مع مصطفى ميسي وشادي حسين من أجل تطوير بعض الجوانب الفنية والتكتيكية لديهم".

واختتم عبدالعاطي، تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرات اللاعب، قائلًا: "أتوقع أن يتألق مصطفى زيكو مع منتخب مصر في كأس العالم، رغم وجود العديد من اللاعبين المميزين في مركزه، لأنه يمتلك إمكانيات تؤهله لتقديم مستويات مميزة على أعلى مستوى.

مجدي عبدالعاطي منتخب مصر كأس العالم 2026 حسام حسن زيكو مصطفى زيكو

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