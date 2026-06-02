الدرندلي: مرموش يصل معسكر المنتخب الأربعاء.. وتجديد عقد حسام حسن عقب المونديال

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن حسام حسن حريص على منح الثقة لجميع اللاعبين قبل بطولة كأس العالم.

وقال الدرندلي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: نشعر بالتفاؤل بمشاركة المنتخب في كأس العالم، وحسام حسن يمنح الثقة لجميع اللاعبين.

وأضاف: حسام حسن لم يكن قلقًا من مواجهات اسبانيا والسعودية وروسيا وينظر إلى مصلحة المنتخب.

وتابع: معسكر منتخب مصر يسير كما ينبغي ويوجد انضباط بين جميع اللاعبين، محمد صلاح جاهز لمواجهة البرازيل.

وواصل: عمر مرموش سينضم لمنتخب مصر الأربعاء بعد حصوله على اجازة لحفل زفافه، وتجديد عقد حسام حسن عقب كأس العالم واتمنى ان يحالفه التوفيق ونقوم بتجديد تعاقده.