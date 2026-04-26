مجدي عبد العاطي: لا خلافات مع وليد دعبس وحزين على رحيلى عن مودرن سبورت

أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي مودرن سبورت أنه لا توجد لديه أي خلافات مع الدكتور وليد دعبس رئيس النادي مشيرًا إلى أنه يكن له كل التقدير والاحترام.



وقال عبد العاطي في تصريحات تليفزيونية بقناة النهار مع أحمد شوبير : "معنديش مشكلة مع دكتور وليد دعبس راجل محترم ولكني حزين من رحيلي عن تدريب مودرن سبورت" في إشارة إلى انتهاء تجربته مع الفريق بشكل ودي رغم شعوره بالأسف لعدم استكمال المشوار.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد على الطابع المهني الذي ساد العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الماضية رغم رحيل المدير الفني عن قيادة الفريق.

وفي السياق نفسه علق الإعلامي أحمد شوبير مشيدًا بشخصية رئيس النادي حيث قال: "دكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت راجل جدع ومشوفتش منه غير كل خير وبيدي كل واحد حقه وليه أفضال عليا منسهاش" مؤكدًا على تقديره الشخصي له.

وأضاف مجدى عبد العاطي أنه سعيد للغاية بالعلاقة مع رئيس النادي التى تدل على الاحترام المتبادل بين الطرفين مؤكدا أنه فضل الحصول على فترة راحة حالية وأنه فضل تأجيل كل العروض التدريبية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة .