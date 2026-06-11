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إدارة الهرم التعليمية تنفي فيديو غش متداول ومنسوب لها|وتؤكد:"قديم ومايخصناش"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إدارة الهرم التعليمية تنفي فيديو غش متداول ومنسوب لها|وتؤكد:"قديم ومايخصناش"

إدارة الهرم التعليمية
إدارة الهرم التعليمية
ياسمين بدوي

أكدت إدارة الهرم التعليمية بالجيزة في بيان لها ، أنها رصدت تداول مقطع فيديو على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، يزعم ناشروه أنه يتضمن واقعة غش مصورة بالفيديو بإحدى لجان الشهادة الإعدادية الهرم ، تقرر على اثرها إلغاء امتحانات لعدد من الطالبات التابعين للإدارة.


​وقالت  إدارة الهرم التعليمية بالجيزة  : نؤكد للرأي العام ولأولياء الأمور الكرام الآتي:

  • هذا الفيديو قديم جداً، ومفبرك من حيث توقيت ونطاق النشر، ولا يمت لإدارة الهرم التعليمية أو لجانها بأي صلة.
  • العملية الامتحانية سارت بانتظام شديد ووفق أعلى درجات الانضباط والرقابة.
     
  •  تهيب  إدارة الهرم التعليمية بالجيزة بجميع المواطنين وصناع المحتوى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، وتؤكد أنها بدأت بالفعل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتتبع مصدري هذا الفيديو ومروجي الشائعات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشارين في نشرها.

    ​وقالت إدارة الهرم التعليمية بالجيزة في نهاية بيانها : دائماً المصدر الوحيد للمعلومات هو الصفحة الرسمية للإدارة.

جدير بالذكر أنه كامنت قد انتهت أمس امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة ، ومع ختام العام الدراسي 2025 / 2026 وانتهاء أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية ، تقدمت الدكتورة نجوى عبد المعطي – مدير عام إدارة الهرم التعليمية بخالص الشكر والتقدير إلى قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وعلى رأسهم سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تقديرًا لدعمهم المستمر وتوجيهاتهم البناءة ومتابعتهم الدائمة، والتي كان لها بالغ الأثر في تيسير العمل وتحقيق الانضباط والارتقاء بالأداء داخل الإدارة التعليمية.

كما توجهت مدير عام إدارة الهرم التعليمية بخالص الشكر والعرفان إلى جميع منتسبي إدارة الهرم التعليمية، من السادة مديري المراحل التعليمية، ومديري الإدارات والأقسام، ومديري المدارس، والمعلمين، والإداريين، والأخصائيين، والعاملين بمختلف مواقع العمل، على ما بذلوه من جهود مخلصة وعطاء متواصل طوال العام الدراسي.

وقالت مدير عام إدارة الهرم التعليمية : لقد كان هذا النجاح ثمرة للعمل الجماعي والتعاون الصادق بين جميع أفراد المنظومة التعليمية، وهو ما انعكس بوضوح في انتظام سير العملية التعليمية، وخروج امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة مشرفة اتسمت بالدقة والتنظيم والانضباط، بما يليق بمكانة إدارة الهرم التعليمية وتاريخها.

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