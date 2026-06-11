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إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة .. اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة .. اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تنتهي اليوم الخميس امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة القاهرة ، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان العلوم في الفترة الأولى من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، ثم امتحان التربية الرياضية النظري في الفترة الثانية من 11:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا

وكانت قد انطلقت رسميا امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة القاهرة ، من يوم الخميس 4 يونيو 2026 

جدير بالذكر أنه قد صدرت قرارات رسمية بضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للمصححين داخل كنترولات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء أداء مهامهم، وذلك بتوفير الأجواء المناسبة والمناخ الملائم للسادة المعلمين والمصححين داخل الحجرات (من إضاءة وتهوية) لتمكينهم من أداء عملهم على أكمل وجه وبتركيز تام ،بما يساهم في سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد.

وتلقت كنترولات الشهادة الإعدادية 2026 ، تعليمات رسمية بتحري أقصى درجات الدقة والجدية في التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أي مظلمة.

وتم التنبيه على المصححين في كنترولات الشهادة الإعدادية 2026 ، بقراءة ورقة الإجابة بعناية فائقة، و مراجعة تصحيح كل جزئية في الأسئلة بدقة، وعدم ترك أي إجابة أو جزء من إجابة دون تصحيح أو تقدير.

​كما تم التشديد على ضرورة تحقيق الدقة المتناهية في رصد الدرجات ونقلها من كراسات الإجابة إلى شيتات الرصد، ومطابقة الدرجات لتفادي أي أخطاء بشرية.

وكان قد قام الدكتور محمد شعبان، وكيل إدارة غرب القاهرة التعليمية، بزيارة تفقدية لمقر كنترول الشهادة الإعدادية بالإدارة ، لمتابعة آليات العمل داخل الحجرات المختلفة ، و​الاطمئنان على دقة الرصد والالتزام بالتوجيهات

و​خلال الجولة، اطمأن وكيل الإدارة على سير العمل وتطبيق التعليمات الوزارية بكل دقة، مؤكدًا على النقاط التالية:

  • ​الالتزام بالتوجيهات: التأكد من أن أعمال التصحيح تجري وفقًا لتوجيهات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
  • ​الشفافية والحيادية: متابعة رصد درجات الطلاب ومراجعتها بمنتهى الدقة والحيادية، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً دون أي تقصير.
  • ​توفير سبل الراحة: تهيئة الأجواء المناسبة للزملاء المعلمين لإنهاء المهام الموكلة إليهم بأعلى كفاءة.

​وفي ختام زيارته، حرص الدكتور محمد شعبان على تقديم خالص الشكر والتقدير لجميع الزملاء المعلمين القائمين على أعمال التصحيح، ولجميع أعضاء فريق الكنترول، مثمنًا جهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب طوال فترة الامتحانات وما بعدها من أجل خروج النتائج بالشكل المشرف الذي يليق بإدارة غرب القاهرة التعليمية

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