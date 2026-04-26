تشافي: لا أعتقد أن لاعبًا مثل ميسي سيظهر مجددًا.. كان الأفضل في كل شيء وظاهرة لا تتكرر

أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق أن تكرار تجربة ليونيل ميسي يبدو أمرًا بالغ الصعوبة، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد بظهور لاعب مماثل له مجددًا، بعدما عايشه يوميًا لمدة 15 عامًا داخل برشلونة.

وأوضح تشافي في تصريحات تلفزيونية أن ميسي كان الأفضل في كل الجوانب، سواء من الناحية الفنية أو البدنية أو في قراءة اللعب، إلى جانب امتلاكه عقلية تنافسية استثنائية، واصفًا إياه بـ"الظاهرة التي لا تُقهر".

وأضاف أن اللعب بجوار ميسي كان سهلًا للغاية، لأنه كان يحسن كل كرة تصله ويجعل زملاءه أفضل، كاشفًا عن مواقف كان يطالبه خلالها بالتمرير له دائمًا والاقتراب منه داخل الملعب.

فاز برشلونة علي نظيره خيتافي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت ضمن لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني، موسم 2025/26، على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز".

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وبتلك النتيجة يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، في حين أن خيتافي لديه 44 نقطة ويحتل المركز السادس في جدول البطولة.