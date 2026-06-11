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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: الاتصالات المتبادلة بين ترامب ومسؤولين بطهران ادعاءات كاذبة

ترامب
ترامب
محمد على

نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول كبير قوله بكذب ترامب وما يروج له.

وذكر أن ادعاء ترامب الكاذب بشأن اتصال مسؤولين إيرانيين به هو غطاء للتهرب من الحرب.
 

فيما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن تهديد البنية التحتية تهديد لحياة الناس وسنبقى صامدين بالاعتماد على كفاءتنا.

وذكرت شبكة إيه بي سي نيوز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ إيرانية أطلقت على المنطقة خلال الليل.

وزعمت إيه بي سي نيوز عن مسؤول أمريكي: لا توجد تقارير فورية عن أضرار أو تأثيرات لحقت بالمنشآت الأمريكية.

قال الحرس الثوري انه استهدف بـ12 صاروخا مواقع تمركز مقاتلات أمريكية ومنشآت للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن وان صواريخه دمرت المنشآت المستهدفة بقاعدة الأزرق الجوية بالأردن وعددا كبيرا من المقاتلات الأمريكية و عملياته  ستستمر ما دام العدو يواصل أعماله العدوانية.

وقبل يومين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  الثلاثاء، إن المفاوضين في "المراحل النهائية" من محادثات التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، بعد أن أوقفت إيران وإسرائيل الأعمال العدائية التي هددت بإشعال الحرب المستمرة منذ أشهر.

صرّح ترامب  مرات عدة بأن اتفاق سلام مع طهران بات وشيكًا، إلا أن الجهود الدبلوماسية تعثرت، وتبادل الجانبان إطلاق النار رغم سريان وقف إطلاق النار منذ 8 أبريل.


وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين لدى عودته من مباراة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين: "كانت إيران وإسرائيل تتبادلان التصريحات، والآن اتفقا من خلالي على التوقف، ونحن في المراحل النهائية لما سيكون اتفاقًا جيدًا للغاية".

مسئول إيراني ترامب كاذب مسؤولين الحرب

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