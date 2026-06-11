السفارة الأمريكية بالأردن تحذر رعاياها في عمًان من المسيرات والصواريخ

دعت السفارة الأمريكية في الأردن مواطنيها المقيمين والزائرين في المملكة الأردنية الهاشمية إلى اتخاذ إجراءات احترازية فورية.

جاء ذلك في تنبيه أمني رسمي اصدرته السفارة صباح اليوم ، حيث قال أن هذا التوجيه جاء عقب ورود تقارير تشير إلى احتمال وجود صواريخ أو طائرات مسيرة أو قذائف صاروخية في الأجواء الإقليمية، مما استدعى إصدار هذه التعليمات الوقائية لضمان سلامة رعاياها، ضمن أطر التنسيق المعمول به في مثل هذه الظروف لعام 2026 م، وبعيدا عن الارتجال في تقدير الإجراءات الرسمية.

كذلك ، أوصت السفارة جميع رعاياها المرابطين في المملكة بالبحث عن غطاء علوي مناسب والاحتماء في أماكن آمنة، مع البقاء داخل المباني حتى إشعار آخر.



كما شددت السفارة في بلاغها على أهمية متابعة الإعلانات الرسمية الدورية والتنبيهات الصادرة عن الجهات الأردنية المختصة، التي تتولى تدبير الملف الخدماتي والأمني بشكل طبيعي في كافة المحافظات.

وبيًنت السفارة الأمريكية، عبر المكتب الرسمي لها، أنها تواصل مراقبة التطورات الميدانية عن كثب لتحديد مستجدات الموقف، مع الالتزام بتزويد مواطنيها بمزيد من المعلومات والتحديثات الأمنية اللازمة عند الحاجة.