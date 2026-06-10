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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن: عودة 34 طفلا من غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم

أرشيفية
أرشيفية

عاد عدد من أطفال قطاع غزة إلى القطاع، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء رحلة علاجهم في المستشفيات الأردنية، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي أطلقتها المملكة لتوفير الرعاية الصحية للمصابين والمرضى من أبناء غزة.

وضمت الدفعة العائدة 34 طفلًا برفقة 73 من ذويهم، بعدما استكملوا مراحل العلاج والرعاية الطبية داخل المستشفيات الأردنية، حيث كانوا قد نقلوا إلى المملكة في وقت سابق عبر عمليات إجلاء برية وجوية نفذتها القوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية ومنظمة الصحة العالمية.

وأعرب أهالي الأطفال عن تقديرهم للجهود الأردنية في دعم القطاع الصحي بغزة، مشيدين بمستوى الرعاية والخدمات الطبية التي تلقاها أبناؤهم خلال فترة العلاج.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي يواصل الأردن تنفيذها لدعم سكان قطاع غزة، إذ يتم إعادة المرضى ومرافقيهم إلى القطاع عقب الانتهاء من برامج العلاج والتأهيل الطبي.


 

قطاع غزة المملكة الأردنية المستشفيات الأردنية

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