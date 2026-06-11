بدون سبب.. تأجيل حفل تامر عاشور المقرّر إقامته غدًا في الدوحة

كشفت الشركة المنظمة لحفل المطرب تامر عاشور، فى قطر عن تأجيل الحفل، والذى كان من المقرر إقامته غدًا الجمعة الموافق 12 يونيو وذلك إلى يوم 18 يونيو الجارى.

ونشرت الشركة المنظمة بوستر الحفل عبر «إنستجرام» وكتبت: «تم تأجيل حفل تامر عاشور من 12 يونيو إلى 18 يونيو 2026. جميع التذاكر التى تم شراؤها مسبقًا لا تزال صالحة للتاريخ الجديد ولا داعى لاستبدالها»

وكان المطرب تامر عاشور، كشف أنه يستعد لإحياء حفل غنائي فى القاهرة بمشاركة المطربة اللبنانية إليسا فى أحد الفنادق وذلك خلال شهر يونيو الجارى.

ونشر تامر عبر حسابه بـ«فيسبوك» بوستر للحفل ليروج له، ويدعو الجمهور للحضور، وكشف أن الحفل يوم 25 يونيو الجارى.

ويذكر أن عاشور أعلن، قرب الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد الذى يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع استعداده لإحياء حفل ضخم فى مدينة أبو ظبى بالإمارات العربية المتحدة.

وشارك تامر عاشور جمهوره، التحضيرات النهائية للألبوم، من خلال نشره صور له عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، وعلق عليها، قائلا: «مساءكم فل وحشتونى قوى، الحمد لله انتهيت من 90% من ألبوم وطرحه قريبا».



