قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: الاتصالات المتبادلة بين ترامب ومسؤولين بطهران ادعاءات كاذبة
بدون سبب.. تأجيل حفل تامر عاشور المقرّر إقامته غدًا في الدوحة
حالة الطقس اليوم الخميس 11 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وشبورة
في قضية تصنيع المواد المخدرة.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة طبقاً للقانون
إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة .. اليوم
جوتيريش يحذر: الشرق الأوسط على حافة أزمة أعمق ووقف النار مهدد بالانهيار
إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن
بداية المونديال.. موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
شروط قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2026 من المراقبين والملاحظين
الكويت تعلن إغلاق أجواءها مؤقتاً وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة
الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين
12 صاروخاً باليستياً.. إيران تعلن استهداف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بدون سبب.. تأجيل حفل تامر عاشور المقرّر إقامته غدًا في الدوحة

تامر عاشور
تامر عاشور
يمنى عبد الظاهر

كشفت  الشركة المنظمة لحفل المطرب تامر عاشور، فى قطر عن تأجيل الحفل، والذى كان من المقرر إقامته غدًا الجمعة الموافق 12 يونيو وذلك إلى يوم 18 يونيو الجارى.

ونشرت الشركة المنظمة بوستر الحفل عبر «إنستجرام» وكتبت: «تم تأجيل حفل تامر عاشور من 12 يونيو إلى 18 يونيو 2026. جميع التذاكر التى تم شراؤها مسبقًا لا تزال صالحة للتاريخ الجديد ولا داعى لاستبدالها»

وكان المطرب تامر عاشور، كشف أنه يستعد لإحياء حفل غنائي فى القاهرة بمشاركة المطربة اللبنانية إليسا فى أحد الفنادق وذلك خلال شهر يونيو الجارى.

ونشر تامر عبر حسابه بـ«فيسبوك» بوستر للحفل ليروج له، ويدعو الجمهور للحضور، وكشف أن الحفل يوم 25 يونيو الجارى.

ويذكر أن عاشور أعلن، قرب الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد الذى يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع استعداده لإحياء حفل ضخم فى مدينة أبو ظبى بالإمارات العربية المتحدة.

وشارك تامر عاشور جمهوره، التحضيرات النهائية للألبوم، من خلال نشره صور له عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، وعلق عليها، قائلا: «مساءكم فل وحشتونى قوى، الحمد لله انتهيت من 90% من ألبوم وطرحه قريبا».

 

الشركة المنظمة المطرب تامر عاشور تأجيل الحفل تأجيل حفل تامر عاشور مدينة أبو ظبى بالإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

الذهب

2000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

حالة الطقس

احذر على الطريق السريع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدٍ الخميس

ترشيحاتنا

الطلاق العرفي

هل الطلاق العرفي مع بقاء الزوجية جائز؟ عطية لاشين يحسم الجدل

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: لا تحزن إذا خفت.. فموسى عليه السلام مرّ بهذه المشاعر

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم ارتداء الحجاب كاملا عند قراءة الأذكار.. التصرف الصحيح إذا مررت بآية سجدة في الصلاة.. وهل سيدنا الخضر نبيا أم وليا؟

بالصور

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

لو عايز تعمل دايت.. طريقة عمل سلطة التونة

طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة
طريقة عمل سلطة التونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد