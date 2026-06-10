إصابة رضيعة بتسمم إثر تناولها "مادة من حجر بطارية" بالوادي الجديد

أصيبت طفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف العام، اليوم، بحالة تسمم إثر تناولها مادة سوداء من داخل حجر بطارية بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت الأجهزة المعنية بمركز الخارجة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوصول الطفلة خديجة أحمد محمد، البالغة من العمر عامًا ونصف العام، إلى مستشفى الخارجة التخصصي، بعد تعرضها لحالة تسمم نتيجة تناول مادة سوداء يُشتبه في كونها من مكونات حجر بطارية.

وعلى الفور، جرى التعامل مع الحالة ونقل الطفلة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث خضعت للفحوصات الطبية اللازمة وتلقت الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الفريق الطبي بالمستشفى، لمتابعة حالتها الصحية والاطمئنان على استقرارها.

وانتقلت الجهات المختصة إلى المستشفى لمتابعة الواقعة والوقوف على ملابساتها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث والتأكد من كافة التفاصيل المتعلقة به.