شوبير يحسم الجدل حول موقف اتحاد الكرة من تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اتجاه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر أون سبورت إف إم، أن القيد الحالي لا يزال يسمح بضم 5 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق، إلا أن هناك خطة تدريجية لتخفيض هذا العدد. وأضاف أن البداية ستكون بتقليل عدد اللاعبين الأجانب تحت السن من 3 إلى 2، مع عدم إضافة عناصر جديدة، على أن يتم لاحقًا خفض العدد الإجمالي للأجانب من 5 إلى 4، ثم إلى 3 لاعبين في المستقبل.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الانتهاء من التعديلات النهائية على لائحة شؤون اللاعبين الجديدة، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأندية واللاعبين بما يتماشى مع أحدث لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقرر الاتحاد إرسال اللائحة المحدثة إلى الأندية خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، لمنحها الوقت الكافي لدراسة البنود الجديدة قبل تطبيقها رسميًا مع بداية فترة القيد للموسم المقبل.

وتتضمن اللائحة مجموعة من الضوابط التي تركز على حماية حقوق جميع الأطراف، خاصة فيما يتعلق بمستحقات اللاعبين المتأخرة، إلى جانب تسريع آليات فض المنازعات داخل لجنة التظلمات، بما يساهم في تقليل الأزمات القانونية داخل المنظومة الكروية.