«ختامها مسك».. أمهات مصر: انتهاء امتحانات الإعدادية اليوم بلا شكاوى

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن طلاب الشهادة الإعدادية انتهوا من امتحانات نهاية العام، مشيدة بسهولة امتحانات اليوم

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : أنه بناءا على ردود الأفعال المرصودة اليوم ، أشاد الطلاب بسهولة امتحان العلوم لطلاب محافظة القاهرة، حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، أن هناك حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط، بسبب سهولة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، كما عمت الفرحة علي طلاب محافظة الشرقية في امتحان مادة العلوم، قائلين: "الامتحان جميل جدا".

واستكملت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : أشاد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ اليوم ايضا بإمتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وأكد طلاب أن الامتحان فى مستوي الطالب المتوسط، ونفس الأمر مع طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، وكذلك طلاب محافظة الإسكندرية في امتحان مادة العلوم، حيث أكدوا أن الامتحان جيدا جدا وسهل.

وفي نهاية بيانها ، وجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم رسالة شددت خلالها على ضرورة الاستمتاع بالإجازة، في أمور ترفيهية ورياضية وثقافية وأيضا دورات تفيدهم سواء لغويا أو البرمجة وغيرها، والاستعداد جيدا لمرحلة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، حسب مجموع وميول كل طالب وما يناسب قدراته، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

جدير بالذكر أنه قد صدرت قرارات رسمية بضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للمصححين داخل كنترولات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء أداء مهامهم، وذلك بتوفير الأجواء المناسبة والمناخ الملائم للسادة المعلمين والمصححين داخل الحجرات (من إضاءة وتهوية) لتمكينهم من أداء عملهم على أكمل وجه وبتركيز تام ،بما يساهم في سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد.

وتلقت كنترولات الشهادة الإعدادية 2026 ، تعليمات رسمية بتحري أقصى درجات الدقة والجدية في التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أي مظلمة.

وتم التنبيه على المصححين في كنترولات الشهادة الإعدادية 2026 ، بقراءة ورقة الإجابة بعناية فائقة، و مراجعة تصحيح كل جزئية في الأسئلة بدقة، وعدم ترك أي إجابة أو جزء من إجابة دون تصحيح أو تقدير.

​كما تم التشديد على ضرورة تحقيق الدقة المتناهية في رصد الدرجات ونقلها من كراسات الإجابة إلى شيتات الرصد، ومطابقة الدرجات لتفادي أي أخطاء بشرية.