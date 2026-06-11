قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش ودوكو يتصدران المشهد.. صدامات منتظرة بين نجوم الأندية في كأس العالم 2026
كلمة "إن شاء الله" تثير أزمة بين منتخب الجزائر والأرجنتين في المونديال
عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات
أول رد من تعليم القليوبية حول وفاة مدير عقب مشادة مع مدير إدارة الخصوص
بعد تصالح الطرفين.. إخلاء سبيل أطراف مشاجرة لجنة الشهادة الإعدادية بقنا
إيران تتحدى: نمتلك قدرات عسكرية أكبر مقارنة بالأيام الأولى للحرب
نائب حماة الوطن: سداد كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية إنجاز مالي غير مسبوق
قبل ضربة البداية.. ألمانيا تتربع على عرش الانتصارات الأوروبية في كأس العالم
وفاة شقيق الفنانة فادية عبدالغني .. وهذا موعد ومكان الجنازة
الرئيس الإريتري يشيد بالعاصمة الجديدة: أحد أبرز معالم القرن ونموذج ملهم للتنمية العمرانية
رئيس صحة النواب يكشف لـ"صدى البلد" مصير أزمة التكليف لخريجي المهن الطبية.. فيديو وصور
الرئيس السيسي يشدد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«ختامها مسك».. أمهات مصر: انتهاء امتحانات الإعدادية اليوم بلا شكاوى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن طلاب الشهادة الإعدادية انتهوا من امتحانات نهاية العام، مشيدة بسهولة امتحانات اليوم

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : أنه بناءا على ردود الأفعال المرصودة اليوم ، أشاد الطلاب بسهولة امتحان العلوم لطلاب محافظة القاهرة، حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، أن هناك حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط، بسبب سهولة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، كما عمت الفرحة علي طلاب محافظة الشرقية في امتحان مادة العلوم، قائلين: "الامتحان جميل جدا".

واستكملت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : أشاد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ اليوم ايضا بإمتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وأكد طلاب أن الامتحان فى مستوي الطالب المتوسط، ونفس الأمر مع طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، وكذلك طلاب محافظة الإسكندرية في امتحان مادة العلوم، حيث أكدوا أن الامتحان جيدا جدا وسهل.

وفي نهاية بيانها ، وجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  رسالة شددت خلالها على ضرورة الاستمتاع بالإجازة، في أمور ترفيهية ورياضية وثقافية وأيضا دورات تفيدهم سواء لغويا أو البرمجة وغيرها، والاستعداد جيدا لمرحلة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، حسب مجموع وميول كل طالب وما يناسب قدراته، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

جدير بالذكر أنه قد صدرت قرارات رسمية بضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للمصححين داخل كنترولات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء أداء مهامهم، وذلك بتوفير الأجواء المناسبة والمناخ الملائم للسادة المعلمين والمصححين داخل الحجرات (من إضاءة وتهوية) لتمكينهم من أداء عملهم على أكمل وجه وبتركيز تام ،بما يساهم في سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد.

وتلقت كنترولات الشهادة الإعدادية 2026 ، تعليمات رسمية بتحري أقصى درجات الدقة والجدية في التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أي مظلمة.

وتم التنبيه على المصححين في كنترولات الشهادة الإعدادية 2026 ، بقراءة ورقة الإجابة بعناية فائقة، و مراجعة تصحيح كل جزئية في الأسئلة بدقة، وعدم ترك أي إجابة أو جزء من إجابة دون تصحيح أو تقدير.

​كما تم التشديد على ضرورة تحقيق الدقة المتناهية في رصد الدرجات ونقلها من كراسات الإجابة إلى شيتات الرصد، ومطابقة الدرجات لتفادي أي أخطاء بشرية.

اتحاد أمهات مصر أمهات مصر الشهادة الإعدادية الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

الأهلي

رحيل حارس مرمى.. بشير التابعي يكشف كواليس جلسته مع سيد عبدالحفيظ عن عموتة والراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

النيل للطيران

مؤتمر الأعمال الدولي بـ ميلانو.. النيل للطيران تستعرض نجاحات الربط الجوي بين مصر وإيطاليا

الراهبات

الأنبا إبراهيم إسحق يشهد تكريم الفاتيكان لراهبتين كومبونيتين لخدمتهما بالمستشفى الإيطالي بالقاهرة

صورة أرشيفية

«ختامها مسك».. أمهات مصر: انتهاء امتحانات الإعدادية اليوم بلا شكاوى

بالصور

وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

تنظيم معرض ملابس لدعم أهالي 6 قرى بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد