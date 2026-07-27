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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بوكسر وفضيحة بجلاجل.. مراد مكرم يروي موقفا طريفا أثناء تصوير شبر مياه

مراد مكرم
مراد مكرم
هاني حسين

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة الفنان والإعلامي مراد مكرم، وكشف خلال فقرة "كشف المستور" عن مواقف وكواليس طريفة ومحرجة من مشواره الفني.

وأشار مراد مكرم إلى أنه أثناء تصوير أحد المشاهد مع الفنان محمد ثروت أصيب بنوبة ضحك، قائلاً: "المخرج هاني خليفة صرخ في لوكيشن التصوير بسببي".


كما روى كواليس تصوير مسلسل "شبر مياه" قائلاً: "كان فيه مشهد لسرقتي وكنا بنصور في جاردن سيتي. وكنت مستخبي تحت شجرة وقاعد بالبوكسر والتيشيرت، وفجأة لقيت كاميرات أمن. كانت فضيحتي بجلاجل".


وعن برنامج "الأكيل" قال: "لم آكل إلا أكل حلو. ولو فيه أكل ما عجبنيش وأنا في عزومة بحطه في طبق مراتي".

وكشف أيضاً عن حدوث مشادة بينه وبين أحد الزملاء في التصوير نتيجة سوء فهم أثناء العمل فيلم "حد سامع حاجة" ومسلسل "ليالي أوجيني".

من "الأكيل" إلى ممثل محترف


واستعرضت الحلقة رحلة مراد مكرم بين الإعلام والتمثيل، وكيف تحول من "الأكيل" الذي عرفه الجمهور برحلاته مع أشهى الأكلات، إلى ممثل محترف قدم أصعب الأدوار وأكثرها تعقيداً ما بين الأب الحنون والرجل الأرستقراطي والصديق الوفي والشرير الذي ترعبنا طلته.

وكشف مراد مكرم عن كواليس دخوله مجال التمثيل قائلاً: "أنا عمري ما كنت عاوز أبقى مذيع.. وأول يوم تصوير كان رعب"، كما تحدث عن تعلمه الطبخ وحبه للأكل "اللي فيه صنعة".

المنتخب وحادثة الموتوسيكل


وتناول الحوار أيضاً رأيه في أداء المنتخب الوطني، ومواقف طريفة من حياته الشخصية منها حادثة الموتوسيكل التي تسببت في كسر قدمه، وخوفه الشديد في بداياته.

مراد مراد مكرم اخبار التوك شو عمرو الليثي مصر

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