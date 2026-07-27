سعد الدين الهلالي: الموت الحقيقة المتفق عليها جميع البشر .. والإنسان يخشاه لحبه البقاء

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن اليقين الكامل يدركه الإنسان عندما يخرج من الدنيا، مشيرًا إلى أن الموت يمثل الحقيقة التي يعترف بها جميع البشر، سواء المؤمن أو غير المؤمن.

وقال الهلالي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الموت هو الحق الثابت الذي لا يختلف عليه أحد، لافتًا إلى أن الإنسان بطبيعته يخشى الموت بسبب تكوينه الفطري ورغبته في الاستمرار وحب البقاء والخلود.

تمثل قاسمًا مشتركًا

وتابع أن إدراك الإنسان لحقيقة الموت يفتح بابًا للتأمل في معنى الحياة وما يقدمه الفرد خلالها، مؤكدًا أن هذه الحقيقة تمثل قاسمًا مشتركًا بين جميع البشر على اختلاف معتقداتهم.