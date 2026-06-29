سعد الدين الهلالي: من وضع مواد اللعان في مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يدرس فقها

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن القانون عقد مجتمعي والإسلام بيقول أهم حاجة أن يكون هناك حالة رضا بين كافة الأطراف المستفيدين من هذا القانون.

وقال سعد الدين الهلالي في حواره مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" الإسلام قيم تعلو ولا يعلى عليها ولكن المسلم ليس بالضرورة ان يكون هو الإسلام ".



وتابع سعد الدين الهلالي:" الأزهر الشريف مؤسسة تعليمية منوط بها جمع كل التفاسير والأحكام الفقهية وتتواجد في موقف الحياد لأنها تعلم الطلاب مختلف الدراسات الفقهية ".

وأكمل سعد الدين الهلالي:" مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تواجد فيه صيغة الفقه "، مضيفا:" في مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية ذكر ان المرأة الملعنة صارت من المحرمات ".

ولفت سعد الدين الهلالي:" من وضع مواد اللعان في مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يدرس فقه والدين نهى أن يتهم احد آخر بدون دليل وخاصة الزنا ".

وتابع سعد الدين الهلالي:" اللعان عند أكثر الفقهاء يرونه حقا وليس واجبا ومن حق ولي الأمر أن يقيد الحق لأنه مباح ".

