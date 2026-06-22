الهلالي: قانون الأحوال الشخصية تم تعديله جزئيا ليتناسب مع التطورات الاجتماعية

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن كثيرًا من معاملات القانون المدني، بما في ذلك التعاملات البنكية والديون، لها أصول واضحة في النصوص القرآنية، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم تضمن توجيهات تتعلق بالشهادة والكتابة والتوثيق في المعاملات المالية.

وقال الهلالي خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية"، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن هذه النصوص تُعد أساسًا عامًا يمكن الاستناد إليه في تنظيم العلاقات المالية الحديثة، بما يعكس امتداد المبادئ الشرعية إلى مختلف صور التعاملات المعاصرة.

التطورات الاجتماعية والقانونية

وتابع أن قانون الأحوال الشخصية الصادر في فترات سابقة لم يشهد تغييرات جذرية، وإنما تم تعديل بعض مواده بشكل جزئي بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والقانونية.