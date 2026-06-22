قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصلاة النارية على حضرة النبي .. داوم عليها تفرج همك وكربك
إيران: اتصالات مكثفة بين الوسطاء والأطراف المعنية لإعادة المفاوضات لمسارها
انفجار مفاجئ في رأس لفان.. حريق بمصنع غاز قطري
لجنة حكومية لدراسة تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
سعد الدين الهلالي: قانون الأحوال الشخصية يتضمن إيجابيات مهمة
بمحرك كهربائي.. ماذا تقدم رولز رويس سبيكتر بلاك بادج الفاخرة؟
مصـ ـرع ثلاثة أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسكندرية
أطول نهار وأقصر ليل.. الإنقلاب الصيفي يبدأ اليوم وتعامد الشمس على مدار السرطان
الهلالي: قانون الأحوال الشخصية ينظم العلاقات الأسرية.. والإسلام السياسي وراء تعقيداته
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
خليفة ستارمر المحتمل.. بورنهام يدفع نحو الاعتراف بفلسطين ويستعد لقيادة بريطانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهلالي: قانون الأحوال الشخصية ينظم العلاقات الأسرية.. والإسلام السياسي وراء تعقيداته

الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
محمود محسن

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن قانون الأحوال الشخصية يُعد إطارًا لتنظيم الحياة الأسرية، خاصة في ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين، موضحًا أنه يستند إلى أصول شرعية عامة تهدف إلى تحقيق التوازن ومنع الضرر بين أطراف الأسرة.

واستشهد الهلالي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية"، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، بقول الله تعالى: “لا تُضار والدة بولدها ولا مولود له بولده”، مشيرًا إلى أن هذه الآية تُجسّد قاعدة شرعية أساسية في التعامل بين الوالدين بما يحقق مصلحة الطفل ويمنع الإضرار بأي من الطرفين.

وتابع أن قانون الأسرة يُعد من القوانين المستقرة والمعروفة في المجتمعات، كونه ينظم العلاقات الأسرية وفق أطر اجتماعية وقانونية متعارف عليها.

تداخل البعد الديني

وأشار إلى أن ”الإسلام السياسي” يُعد أحد العوامل التي ساهمت في تعقيد النقاشات المتعلقة بتطوير وتعديل قانون الأحوال الشخصية، نتيجة تداخل البعد الديني مع الاعتبارات السياسية في بعض القضايا.

الدكتور سعد الدين الهلالي قانون الأحوال الشخصية الحياة الأسرية الوالدين الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ترشيحاتنا

الشاورما

طريقة عمل الشاورما السوري بتتبيلة مميزة مثل المطاعم

نسرين طافش

بإطلالة جريئة .. نسرين طافش ترد على شائعات الانفصال بطريقة غير مباشرة وتخطف الأنظار بالأحمر | شاهد

الدراجة النارية

بطريقة استعراضية.. شاب يستلقي على دراجة نارية أثناء قيادتها ويعرّض حياة المواطنين للخطر

بالصور

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد