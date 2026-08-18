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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 18-8-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
رانيا أيمن

انخفض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-8-2026 ، مع استمرار  الدولار لأعلى مستويات الـ50 جنيهًا، دون الوصول إلى حاجز الـ51 جنيهًا، وسط تحركات محدودة في أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر.

ومع آخر تحديث في البنوك بختام التعاملات جاء سعر الدولار كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.14 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.11 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع.

الدولار يواصل انخفاضه بعد تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع توقعات رفع الفائدة

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

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