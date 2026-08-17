قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تسمح لطلاب 3 بكالوريا بتغيير المسار .. بشرط دراسة مواد التخصص
السماح لطلاب الدبلومة البريطانية والامريكية بدخول أولى بكالوريا..بهذه الشروط
مواد مسارات البكالوريا المصرية .. قرارات نهائية بشأنها الآن
قرار جديد من نادي الشرقية في مباراة إنبي والأهلي بـ الدوري
من يعوض السعيد وبيزيرا وشيكو بانزا عن الزمالك؟ وكيف يفكر معتمد جمال أمام الاتحاد؟
رسميا.. التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامة
حماس: دعوة ترمب لإسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة تأكيد على التزامه بمسار وقف إطلاق النار
شقيقة عمر محمد علي تكشف تفاصيل وفاته: رحل في منزله..خاص
بعد مقتل زوجته وشابين.. شقيق المتهم الثاني في حادث الشرف بسوهاج يكشف رواية جديدة عن ليلة الجـ ـريمة وفيديوهات الزوجة الفاضحة
بدء مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان تفاصيل البكالوريا واستعدادات الدراسة.. بعد قليل
«معلومات الوزراء»: التصنيع العالمي يدخل عصرًا جديدًا تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في 2026
موقف الزمالك القانوني من غياب خوان بيزيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي ختام اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

تفاوتت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 داخل القطاع المصرفي.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 50.21 جنيه متراجعا بقيمة 4 قروس عن أسعار إغلاق أمس الأحد مطلع تعاملات الأسبوع.


 سعر الدولار رسميا في البنك المركزي 

أعلن البنك المركزي المصري (CBE) عن تسجيل العملة الخضرة نحو 50.14 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع منخفضا 5 قروش في سعري الشراء والبيع.

أعلى وأقل أسعار في البنوك

تفاوتت مستويات الشراء والبيع بين البنوك العاملة في السوق المحلية؛ إذ سجل "ميد بنك" أعلى سعر لشراء الدولار عند 50.27 جنيه مقابل سعر بيع بلغ 50.32 جنيه.

وفي المقابل، قدم بنك "أبوظبي التجاري" أدنى سعر لبيع العملة الأمريكية ليبلغ 50.15 جنيه مقابل 50.05 جنيه للشراء.


أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين

وسجل سعر الدولار في بنوك (الأهلي المصري، بنك مصر، بنك نكست، المصرف المتحد):50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع. 

و تساوي سعر الدولار  في بنوك  (CIB، كريدي أجريكول، بنك الإسكندرية، SAIB): عند 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي: سجل الشراء 50.22 جنيه، والبيع 50.32 جنيه.

وتراوح الدولار في بنوك قناة السويس والعربي الأفريقي والأهلي الكويتي: أسعار الشراء بها بين 50.20 و50.22 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.30 إلى 50.32 جنيه.
 

وتداول في مجموعة بنوك (HSBC، بيت التمويل الكويتي، المصرف العربي، التعمير والإسكان): عند مستويات 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة: سجل 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع.


ووصل في بنك أبوظبي الأول: 50.08 جنيه للشراء و50.18 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أسعار صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار رسميا البنك المركزي ميد بنك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

ترشيحاتنا

نرمين الفقي

مشروب نرمين الفقي للرشاقة.. مزيج من الزنجبيل والقرفة والكركم

أنغام

أنغام تبهر الجمهور بأناقتها في جدة

هند صبري

هند صبري تثير الجدل بفستان لافت في الساحل.. شاهد

بالصور

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

الموجة الحارة انكسرت.. حالة الطقس لمدة 4 أيام

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

مستر كاراتيه وأرابيسك.. أهم أعمال الراحل عمرو محمد علي

وفاة عمرو محمد علي
وفاة عمرو محمد علي
وفاة عمرو محمد علي

الكرفس يعالج أمراضا عديدة منها "الصدفية والسرطان"

الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد