تراجع سعر الدولار في البنك المركزي ختام اليوم

تفاوتت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 داخل القطاع المصرفي.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 50.21 جنيه متراجعا بقيمة 4 قروس عن أسعار إغلاق أمس الأحد مطلع تعاملات الأسبوع.



سعر الدولار رسميا في البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري (CBE) عن تسجيل العملة الخضرة نحو 50.14 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع منخفضا 5 قروش في سعري الشراء والبيع.

أعلى وأقل أسعار في البنوك

تفاوتت مستويات الشراء والبيع بين البنوك العاملة في السوق المحلية؛ إذ سجل "ميد بنك" أعلى سعر لشراء الدولار عند 50.27 جنيه مقابل سعر بيع بلغ 50.32 جنيه.

وفي المقابل، قدم بنك "أبوظبي التجاري" أدنى سعر لبيع العملة الأمريكية ليبلغ 50.15 جنيه مقابل 50.05 جنيه للشراء.



أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين

وسجل سعر الدولار في بنوك (الأهلي المصري، بنك مصر، بنك نكست، المصرف المتحد):50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

و تساوي سعر الدولار في بنوك (CIB، كريدي أجريكول، بنك الإسكندرية، SAIB): عند 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي: سجل الشراء 50.22 جنيه، والبيع 50.32 جنيه.

وتراوح الدولار في بنوك قناة السويس والعربي الأفريقي والأهلي الكويتي: أسعار الشراء بها بين 50.20 و50.22 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.30 إلى 50.32 جنيه.



وتداول في مجموعة بنوك (HSBC، بيت التمويل الكويتي، المصرف العربي، التعمير والإسكان): عند مستويات 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة: سجل 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع.



ووصل في بنك أبوظبي الأول: 50.08 جنيه للشراء و50.18 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.