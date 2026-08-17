سعر الدولار في مصر

تفاوتت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026،وفقا آخر تحديثات للبنوك العاملة في مصر.

سجل متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري ومركز دعم واتخاذ القرار نحو 50.19 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنوك المصرية

تصدرت بنوك "الكويت الوطني" (NBK)، و"الأهلي الكويتي" (ABK)، و"مصرف أبوظبي الإسلامي" (ADIB) تقديم أعلى أسعار لشراء العملة بنحو 50.22 جنيه للشراء مقابل 50.32 جنيه للبيع.

وتلتها بنوك "بنك نكست" (NXT)، و"المصري الخليجي" (EG Bank)، و"التعمير والإسكان" (HDB) بسعر 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.



وسجل سعر الصرف في بنك "كريدي أجريكول" 50.17 جنيه للشراء والبيع، بينما بلغت الأسعار في "بنك الشركة المصرفية" (SAIB)، و"إتش إس بي سي" (HSBC)، و"بيت التمويل الكويتي"، و"قناة السويس" مستويات تراوحت بين 50.10 و50.11 جنيه للشراء و50.20 إلى 50.21 جنيه للبيع.

واستقر السعر عند 50.08 جنيه للشراء و50.18 جنيه للبيع في بنكي "المصرف العربي" و"أبوظبي الأول".



أسعار بنوك الأهلي ومصر اليوم

في البنكين الحكوميين "الأهلي المصري" "بنك مصر"، إلى جانب بنكي "فيصل الإسلامي" "الإسكندرية" "ميد بنك" و"العربي الأفريقي الدولي"، تحرك سعر الشراء بين 50.07 و50.09 جنيه، وسعر البيع بين 50.17 و50.19 جنيه.

وسجلت بنوك "التجاري الدولي" (CIB)، "المصرف المتحد"، "البركة"، "التنمية الصناعية"،"أبوظبي التجاري" و"العقاري المصري العربي" أدنى مستويات للبيع عند 50.15 جنيه مقابل 50.05 جنيه للشراء.