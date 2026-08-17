قفزة جديدة في أسعار الذهب.. ماذا يحدث بعد تراجع الدولار؟

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين مع تراجع الدولار وصدور بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة أدت إلى انحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وزاد ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4398.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

وسجل المعدن النفيس الأسبوع الماضي أعلى مستوياته في أكثر من شهرين.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4455.50 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات ⁠الأخرى.



وقال أوليه هانسن مدير استراتيجيات السلع الأولية في ساكسو بنك "تراجع التضخم والتوظيف وأسعار المستهلكين يقلل من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى مما يعزز فرص أن يكون التحرك المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هو خفض الفائدة".

وأضاف "الدولار يظهر علامات على التراجع بعد ارتفاعه في الآونة الأخيرة، مما أزال عقبة أخرى أساسية أمام صعود الذهب".

وأدى الانخفاض غير المتوقع في بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو تموز، إلى جانب البيانات الصادرة الأسبوع الماضي التي ‌أظهرت تباطؤ ⁠تضخم أسعار المستهلكين، إلى تراجع التوقعات بأن يقدم المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.



ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ترى الأسواق احتمالا بنسبة 31 بالمئة لرفع الفائدة في سبتمبر أيلول، بانخفاض من 51 بالمئة قبل شهر.

وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب، الذي لا يُدر عائدا.

وتترقب ⁠الأسواق حاليا محضر اجتماع مجلس الاحتياطي لشهر يوليو تموز، المقرر صدوره يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من المؤشرات حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية.

وقال مصدر دبلوماسي إن مبعوثين للرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب اجتمعا بوسطاء من مصر وقطر وتركيا في القاهرة أمس الأحد، بهدف المضي في الخطة التي طرحتها واشنطن بشأن قطاع غزة، في وقت ⁠تواصل فيه إسرائيل غاراتها الجوية على القطاع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 65.61 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1759.72 دولار والبلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1333.25 دولار.