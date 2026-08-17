تحركات طفيفة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 17 أغسطس

افتتحت أسواق الصاغة في مصر تعاملاتها الصباحية اليوم الإثنين، 17 أغسطس 2026، على تحركات محدودة بالتوازي مع الارتفاعات الطفيفة والتقلبات التي شهدتها البورصة العالمية للأعيرة والعملات الذهب.

وارتفع جرام الذهب عيار 21 ليسجل 6260 جنيها للبيع مقارنة بسعر 6240 حنيها بزيادة 20 جنيها.



أسعار الأعيرة الذهبية

سجل الجرام من عيار 24 – الأعلى جودة ونقاءً بين الأعيرة – نحو 7,155 جنيهًا لعمليات البيع، مقابل 7,085 جنيهًا لعمليات الشراء.

أما عيار 21، وهو الأكثر تداولاً وإقبالاً في السوق المحلي المصري، فقد ارتفع لمستوى 6,260 جنيهًا للبيع، و6,200 جنيه للشراء,

بلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 5,365 جنيهًا للبيع و5,315 جنيهًا للشراء.

حقق الذهب عيار 14 قرابة 4,175 جنيهًا للبيع و4,135 جنيهًا للشراء.



سعر الجنيه الذهب

و بلغ سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 50,080 جنيهًا للبيع و49,600 جنيه للشراء.

كما سجلت الأونصة بالجنيه المصري مستويات 222,525 جنيهًا للبيع و220,390 جنيهًا للشراء.



عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يأتي تحرك الأسعار المحلية متأثرًا بحركة التداول على الأونصة عالميًا والتي بلغت نحو 4,401.41 دولار للأوقية إلى جانب تحركات أسعار الصرف، حيث سجل دولار الصاغة مستويات 50.56 جنيه مقارنة بـ 50.19 جنيه في القطاع المصرفي والبنوك الرسمية.