زيادة طفيفة.. سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم الإثنين

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها الحذر في السوق المحلي منتصف تعاملات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026، مدعومة بتحركات الأونصة عالمياً وسعر صرف دولار الصاغة في مصر.

محليا، ارتفع سعر الذهب عيار 21 لنحو 6280 حنيها مقابل 6240 جنيها بداية التعاملات الصباحية بزيادة 40 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

سجل عيار 24 -الأعلى نقاءً والأنسب للسبائك- نحو 7175 جنيهًا لعمليات البيع، مقابل 7120 جنيهًا عند الشراء، بفارق سعري بلغ 55 جنيهًا بين البيع والشراء.

أما عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا وإقبالاً في السوق المصرية، فقد استقر عند مستوى 6280 جنيهًا للبيع و6230 جنيهًا للشراء، مسجلاً فارقًا سعريًا قدره 50 جنيهًا للجرام.

في حين بلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 5385 جنيهًا للبيع مقارنة بـ 5340 جنيهًا للشراء بفارق 45 جنيهًا.

بينما سجل عيار 14 مستويات 4185 جنيهًا للبيع و4155 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد المشغولات، بلغ سعر الجنيه الذهب زنة 8 جرامات من عيار 21 مستوى 50240 جنيهًا للبيع و49840 جنيهًا للشراء، ليتسع الفارق السعري بين عمليتي البيع والشراء إلى 400 جنيه.

وعالمياً ومحلياً بالنسبة للأونصة، فقد سجلت الأونصة بالجنيه المصري نحو 223235 جنيهًا للبيع و221455 جنيهًا للشراء بفارق سعري يصل إلى 1780 جنيهًا.

بينما تحركت الأونصة عالمياً في البورصات العالمية قرب مستوى 4401.02 دولار.

دولار الصاغة

وسجل دولار الصاغة المعتمد في تسعير المعدن الأصفر إلى 50.72 جنيهًا، مقارنة بمتوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية والذي سجل 50.21 جنيهًا، بفارق 0.51 جنيه.