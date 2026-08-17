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أخبار البلد

التربية الرياضية “إجبارية” لطلاب البكالوريا .. وامتحانها عملي “خارج المجموع”

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون نشاط التربية الرياضية لجميع مسارات البكالوريا المصرية وهو نشاط إجباري ، يمتحن فيه الطالب عمليا فقط ولا تضاف درجاته للمجموع.

وكان قد ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث شهد الاجتماع استعراضا لآليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الامتحانات الخاص بها، فضلا عن نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

وقد شهد الاجتماع توافقا حول آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الامتحانات الخاص بشهادتي البكالوريا المصرية والثانوية العامة.

وفي إطار موافقة المجلس، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارين وزاريين بشأن نظام الدراسة والتقييم والامتحانات لطلاب المرحلة الثانوية (نظام شهادة البكالوريا المصرية) و(نظام شهادة إتمام الثانوية العامة).

ويتضمن القرار الوزاري الأول الضوابط المنظمة للدراسة وآليات التقييم، بما يحقق المرونة في المسارات التعليمية، ويمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين أدائهم الأكاديمي، ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز من جودة مخرجات العملية التعليمية.

السماح لطلاب الشهادات الدولية بدخول أولى بكالوريا

ونص القرار على السماح بقيد الطلاب بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها مثل (الدبلومة البريطانية"IGCSE" – الدبلومة الأمريكية "American Diploma" – البكالوريا الدولية"IB" – شهادة النيل الدولية"NIS") واجتازوا بنجاح امتحانات الصف التاسع للشهادات الدولية ويشترط حصولهم على نسبة 50% على الأقل من المجموع الكلي طبقًا لمجموع التقديرات التي أحرزوها في امتحانات (الشهادات الدولية ) إلى جانب نجاحهم في مواد الهوية القومية وحصولهم على نسبة 70% بامتحان التربية الدينية أو اجتياز امتحان تحديد المستوى بالإدارة التعليمية.

فرصة تغيير المسار في البكالوريا

كما نص القرار على منح الفرصة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بنظام البكالوريا تغيير المسار لأي من المسارات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه، بشرط دراسة مواد التخصص بالمسار الجديد (مادة تخصص بالصف الثاني بكالوريا بجانب مادتي التخصص بالصف الثالث).

مواد مسارات البكالوريا

وأوضح القرار عدم الاخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا والذي يتضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثاني الثانوي بكالوريا على ما يلي:

أولًا: مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ).

ثانيًا: مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي:

أ‌- مسار الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الفيزياء أو الرياضيات).
ب- مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي).
ج - مسار الأعمال: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (المحاسبة أو إدارة الأعمال).
د- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية) .

ثالثا: مادة الثقافة المالية وهي مادة غير مضافة للمجموع.

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