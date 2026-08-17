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بعد إعلان تفاصيل البكالوريا | تربوي يحذر: التقييمات والأداءات الشهرية عبء على المعلمين وبوابة للدروس
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إجتياز 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة..شرط لدخول امتحانات البكالوريا
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد إعلان تفاصيل البكالوريا | تربوي يحذر: التقييمات والأداءات الشهرية عبء على المعلمين وبوابة للدروس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

علق الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي و أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة00 القاهرة ، على قرارات وزارة التربية والتعليم المعلنة اليوم بشأن نظام البكالوريا 
المصرية .

حيث قال  الدكتور عاصم حجازي في بيان له : فيما يتعلق بتعدد الفرص في البكالوريا وتخفيف الضغط النفسي  ، فقد حدد القرار بوضوح أن طريقة التعامل مع المحاولات المتعددة تتم عن طريق احتساب الدرجة الأعلى للطالب  

وأضاف : أنه بالنسبة للسماح لطلاب الصف الثالث بتغيير مسارهم حتى مرحلة متأخرة بشرط  دراسة مواد التخصص المفقودة ، فهذا القرار  يمنح الطالب فرصة تصحيح اختياره المبني على الميول بدلا من أن يظل حبيس مسار لا يناسبه

وأشار إلى أن إلزام الطالب بإنجاز ٦٠ % من التقييمات الأسبوعية والشهرية والمشروعات قبل دخول الامتحان الاول  ، سوف يسهم في عودة الطالب للمدرسة وتحقيق الانضباط بعد مراعاة الشروط الأخرى

كما أكد  الدكتور عاصم حجازي، أن تقسيم الدرجات  في الامتحانات إلى ٥٠  % اختيار من متعدد و ٥٠ % أسئلة مقالية ، سوف  يسهم في تقليل الغش وقياس نواتج تعلم متعددة

تخصيص مسارين واضحين وهما الفنون أو ريادة الأعمال  لطلاب النور والمكفوفين وترك الحرية لباقي فئات الدمج يعد خطوة إيجابية نحو تكافؤ الفرص التعليمية..

ابرز التحديات والمخاوف

حذر  الدكتور عاصم حجازي ، من إلزام الطلاب بالحضور وأداء التقييمات يتطلب توفير معلمين وتقليل الكثافة ، مؤكداً ان التقييمات والاداءات الشهرية بالإضافة إلى امتحانات الفرصتين ووجود ٥٠ % أسئلة مقالية ، يمثل عبئا كبيرا على المعلمين وبوابة لتشجيع الدروس الخصوصية وليس القضاء عليها

وقال  الدكتور عاصم حجازي : أن تركز الحديث على الصفين الثاني والثالث في البكالوريا المصرية ، مع ان الصف الأول الثانوي لم يحسم بشكل قاطع في هذه الآليات ، سوف يترك فترة غموض للطلاب الحاليين في الصف الأول حول مستقبلهم

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