إجتياز 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة..شرط لدخول امتحانات البكالوريا

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يشترط لدخول الطالب امتحان الصفين (الثاني والثالث) الفرصة الأولى على نظام البكالوريا وامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ، إنجازه 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027 (على نظام البكالوريا)، أما بالنسبة لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الصف الثالث الثانوي) فسيكون اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028، موزعة كالتالي:

- مشروع 15 درجة

- تقييم أسبوعى 20 درجة

- الأداء المنزلى والحصة 15 درجة

- السلوك والمواظبة 10 درجات

- التقييم الشهرى(1) 20 درجة

- التقييم الشهرى (2) 20 درجة.

فرصة تغيير المسار في البكالوريا

كما نص القرار على منح الفرصة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بنظام البكالوريا تغيير المسار لأي من المسارات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه، بشرط دراسة مواد التخصص بالمسار الجديد (مادة تخصص بالصف الثاني بكالوريا بجانب مادتي التخصص بالصف الثالث).

مواد مسارات البكالوريا

وأوضح القرار عدم الاخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا والذي يتضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثاني الثانوي بكالوريا على ما يلي:

أولًا: مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ).

ثانيًا: مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي:

أ‌- مسار الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الفيزياء أو الرياضيات).

ب- مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي).

ج - مسار الأعمال: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (المحاسبة أو إدارة الأعمال).

د- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية) .

ثالثا: مادة الثقافة المالية وهي مادة غير مضافة للمجموع.

رابعا: نشاط التربية الرياضية لجميع المسارات وهو نشاط إجباري يمتحن فيه الطالب عمليا فقط ولا تضاف درجاته للمجموع.

كما نص القرار على عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه والذي تضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثالث الثانوي بكالوريا على ما يلي:

أ‌- مادة التربية الدينية وهي مادة أساسية لجميع المسارات ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي ويشترط لنجاح الطالب الحصول على مجموع درجات لا يقل عن (70%) من الدرجة الكلية المقررة.

ب‌- مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يدرس الطالب فيها مادتين وتضاف درجاتهما للمجموع الكلي للدرجات:

1- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب فيه مادتي الأحياء (مستوى متقدم)، الكيمياء (مستوى متقدم) .

2- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يدرس الطالب فيه مادتي الرياضيات (مستوى متقدم)، والفيزياء (مستوى متقدم).

3- مسار الأعمال يدرس الطالب فيه مادتي الاقتصاد (مستوى متقدم) ، والرياضيات.

4- مسار الآداب والفنون يدرس الطالب فيه مادتي الجغرافيا (مستوى متقدم) ، والإحصاء.

وتضمن القرار بأن يؤدى طلاب الصف الثاني المقيدون بنظام البكالوريا الامتحانات مرتين فى العام الدراسي، تكون الأولى إجباريا فى شهر مايو بدون رسوم (مجاناً)، وتكون الثانية (اختيارية) في شهر يوليو في ذات العام الدراسي على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان قدره 200 جنيه للمادة الواحدة، وفى جميع الأحوال يحق للطلاب التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية.

فرصتين لدخول الامتحان في البكالوريا





وبالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بكالوريا تضمن القرار أن يؤدى الطلاب الامتحانات مرتين في ذات عام تقدمهم، بحيث يؤدي الطالب امتحان أول مرة (إجباريا) مجانا في شهر يونيو، وتكون ثانيهما (اختياريا) في شهر أغسطس في ذات العام الدراسي على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان مقداره 200 جنيهٍ للمادة الواحدة، كما يحق له، دخول الامتحانات في مواد الصف الثاني على نظام البكالوريا مرة أخرى في ذات العام المقيد به بالصف الثالث الثانوي في دور مايو أو يوليو في ذات العام الدراسي برسم قدره 200 جنيه للمادة الواحدة.



ونص القرار على أن تحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا من (100) درجة، وتُحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدّم لها، وتُرصد كافة درجات محاولاته، وتُحتسب له في كل مادة الدرجة الأعلى في كل المحاولات، ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها بجميع المواد (600) درجة، ويُحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شأنه بها.