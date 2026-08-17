إنذارات رسمية لأصحاب 9 مزارع بالإسماعيلية لمنع تشغيل الأطفال بعد مأساة «الدواويس»

في تحرك عاجل عقب مأساة حادث «الدواويس» بالإسماعيلية، وجهت الأجهزة التنفيذية إنذارات رسمية لأصحاب المزارع الواقعة على امتداد الطريق، بالتزامن مع تشديد الإجراءات المرورية لمنع تكرار الحوادث وحماية أرواح العمال والمواطنين.

وأكدت مها السيد، رئيس مركز ومدينة القصاصين، حصر 9 مزارع لزراعات النخيل والزيتون والرمان والبرتقال، إلى جانب مساحات زراعية أخرى مزروعة بالرمان والزيتون على امتداد الطريق، مع إنذار أصحابها رسميًا بعدم تشغيل الأطفال أو الاستعانة بعمالة دون السن القانونية، والالتزام الكامل باللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

وشددت الأجهزة التنفيذية على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، خاصة فيما يتعلق بتشغيل الأطفال وتعريضهم لمخاطر العمل أو وسائل النقل غير الآمنة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، عقب الحادث الأليم الذي شهدته منطقة «الدواويس» الثلاثاء الماضي، حيث كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية دورياتها المرورية على الطريق محل الحادث، للتعامل الحازم مع المخالفات الخطرة.

وشملت الإجراءات الحظر التام لنقل العمالة الزراعية بواسطة سيارات النقل المكشوفة «النصف نقل»، مع التشديد على توفير وسائل نقل آمنة والالتزام بالقواعد المنظمة لنقل العمال.

وفي السياق ذاته، بدأت الهيئة العامة للطرق والكباري تنفيذ أعمال لرفع مستوى السلامة المرورية بطول 16 كيلومترًا، بدءًا من مفارق خيري بطريق الدواويس، مرورًا بطريق الملاك، وصولًا إلى الحدود الإدارية لمحافظة الشرقية.

وتتضمن الأعمال نشر العلامات الإرشادية والتحذيرية على امتداد الطريق، وتنفيذ مطبات صوتية تنبيهية كل 5 كيلومترات، بهدف إلزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة ورفع مستوى التنبيه أثناء القيادة.

كما من المقرر إجراء حصر مروري شامل لدراسة إمكانية ازدواج الطريق مستقبلًا، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق وتحسين معدلات الأمان وتقليل فرص وقوع الحوادث.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة هندسية وفنية متخصصة لمعاينة موقع حادث «الدواويس»، تضم ممثلين عن إدارة المرور، والوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، والهيئة العامة للطرق والكباري، ومديرية الطرق والنقل، للوقوف على الأسباب الفنية الدقيقة للحادث ورفع التوصيات العاجلة اللازمة للتنفيذ الفوري.