"البنتاجون" يوقع عقدًا بقيمة 22.9 مليار دولار لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاجون، اليوم الاثنين، عن توقيع عقد بقيمة 22.9 مليار دولار مع شركة رايثيون، التابعة لشركة آر تي إكس، لتسريع إنتاج صواريخ "توماهوك"، التي تعد سلاحًا بالغ الأهمية للضربات بعيدة المدى.

وقال وكيل وزارة الحرب للاستحواذ والصيانة مايكل بي. دافي- في بيان- "دعت الوزارة قطاع الصناعة إلى توسيع إنتاج الذخائر، وقد استجابت آر تي إكس لهذا النداء. يُعزز هذا العقد المتعلق بصواريخ توماهوك قدرتنا على تجهيز القوات المشتركة، مما يضمن عدم خوض مقاتلينا أي معركة غير متكافئة".

من جانبه.. قال القائم بأعمال وزير البحرية هونج كاو: "إن ضمان امتلاك قواتنا البحرية والمشتركة للقوة النارية الفتاكة التي تحتاجها لردع العدوان وحماية الوطن أمر بالغ الأهمية".

وأضاف "سيُسهم هذا الاستثمار البارز بقيمة 22.9 مليار دولار في تسريع إيصال صواريخ توماهوك إلى قواتنا المقاتلة بوتيرة غير مسبوقة. ومن خلال العمل الوثيق مع قطاع الصناعة لتوسيع قدرة قاعدة تصنيع الذخائر، تستخدم الوزارة جميع الأدوات المتاحة لتلبية متطلبات عملياتنا الحالية، وضمان تجهيز قواتنا للقتال والانتصار والعودة سالمة إلى الوطن".