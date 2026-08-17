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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي الأوروبي: تصحيح سعري "محتمل جداً" لأسهم الذكاء الاصطناعي

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
أ ش أ

حذّر البنك المركزي الأوروبي في مدونة نشرها عبر موقعه الرسمي من احتمال قاطعة تشهده أسواق الأسهم لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأجنبية، مؤكداً أن التقييمات السعرية المرتفعة لهذه الشركات تجعلها عرضة لهبوط حاد.

وأشار خبراء البنك إلى أن التفاؤل المفرط من قبل المستثمرين يرفع أسعار الأسهم إلى مستويات تتجاوز الأصول الاقتصادية الحقيقية، مستشهدين بدورات تكنولوجية سابقة شهدت تصحيحات سعرية حتى مع تحقق الوعود التكنولوجية.

وأضاف التقرير أن انخفاض قدرة البنوك المركزية والدول على تقديم حزم تحفيزية كبيرة -مقارنة بأزمة عام 2000- يزيد من المخاطر الاقتصادية المتوقعة.

كما نبّهت المدونة إلى أن المستثمرين في أوروبا يواجهون انكشافاً مالياً كبيراً على الشركات الأمريكية الكبرى، حيث تمتلك العائلات الأوروبية والصناديق الاستثمارية مئات المليارات من اليوروهات في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، مما يجعل الاقتصاد الأوروبي عرضة للآثار الجانبية لأي تراجع حاد في الأسواق.

البنك المركزي الأوروبي الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا

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