القبض على المتهم بهدم سور منزل في الواحات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة ربع نقل بهدم جزء من السور الخاص بمنزله؛ لسابقة قيامه بتحرير محضر ضد والده في الجيزة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 7 أغسطس الجاري، تبلغ لقسم شرطة الواحات، من محامٍ، وكيلاً عن القائم على النشر، وهو مزارع مقيم بدائرة القسم، بتضرر موكله من أحد الأشخاص؛ لقيامه بهدم جزء من السور الخاص بمنزله عن طريق الاصطدام به بسيارته، لخلافات بينهما على حدود قطعة أرض بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، مقيم بذات الدائرة، والسيارة النقل المستخدمة في الواقعة، «دون لوحات معدنية».

وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف، وإخفائه بعض معالم السيارة عقب تداول مقطع الفيديو؛ خشية تعرضه للمساءلة.

وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.