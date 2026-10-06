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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قفزة صادمة في قيمة حمزة عبد الكريم.. ماذا حدث لمهاجم برشلونة في 4 أشهر؟

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
أحمد أيمن

شهدت القيمة السوقية للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم قفزة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، بعدما ارتفعت قيمته بنسبة 433% خلال أربعة أشهر فقط، في تطور يعكس حجم التحول الذي شهده مشواره الكروي منذ انتقاله من النادي الأهلي إلى برشلونة.

ووفق أحدث تحديثات منصة «ترانسفير ماركت»، وصلت القيمة السوقية للاعب البالغ من العمر 18 عامًا إلى 8 ملايين يورو في أكتوبر 2026، بعدما كانت تبلغ 1.5 مليون يورو فقط في يونيو الماضي، ليضيف بذلك نحو 6.5 مليون يورو إلى قيمته خلال فترة قصيرة.

من 1.5 مليون إلى 8 ملايين يورو

لم تأتِ هذه القفزة المفاجئة من فراغ، إذ شهد عام 2026 تطورًا متسارعًا في مسيرة حمزة عبد الكريم.

وكانت قيمة اللاعب قد وصلت إلى مليون يورو في مارس الماضي، قبل أن ترتفع إلى 1.5 مليون يورو في يونيو، ثم تقفز إلى 8 ملايين يورو في التحديث الأخير.

وبذلك أصبحت قيمة مهاجم برشلونة الشاب أكثر من خمسة أضعاف الرقم الذي كان مسجلًا باسمه قبل أربعة أشهر فقط، في واحدة من أبرز الزيادات التي شهدتها القيمة السوقية للاعبين المصريين خلال الفترة الأخيرة.

برشلونة.. نقطة التحول الكبرى

شكل انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة محطة فارقة في مسيرته، بعدما انتقل في البداية إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر برشلونة تفعيل بند الشراء وتحويل الصفقة إلى انتقال نهائي.

وجاء قرار النادي الإسباني بعد المستويات التي قدمها اللاعب مع فرق الشباب، حيث سجل 6 أهداف خلال 11 مباراة مع فريق تحت 19 عامًا، ما ساهم في تعزيز قناعة إدارة النادي بإمكانية تطوره ليصبح أحد العناصر المهمة مستقبلًا.

منتخب مصر يعزز أسهم المهاجم الشاب

لم يقتصر تأثير انتقال عبد الكريم إلى برشلونة على مسيرته مع النادي الكتالوني، إذ حصل اللاعب كذلك على فرصة الظهور مع منتخب مصر الأول، وشارك ضمن قائمة الفراعنة في كأس العالم 2026.

كما واصل اللاعب جذب الأنظار خلال الفترة الأخيرة، ليصبح اسمه حاضرًا بقوة بين المواهب المصرية الصاعدة، بالتزامن مع ارتفاع قيمته السوقية إلى 8 ملايين يورو.

ثالث أغلى لاعب مصري

وبحسب أحدث تصنيفات «ترانسفير ماركت»، أصبح حمزة عبد الكريم يحتل المركز الثالث بين أغلى اللاعبين المصريين من حيث القيمة السوقية، كما يأتي في المركز العشرين بين لاعبي برشلونة.

وتكشف هذه الأرقام عن التحول السريع في مسيرة المهاجم الشاب، الذي انتقل خلال أشهر قليلة من موهبة واعدة في الأهلي إلى لاعب تبلغ قيمته السوقية ملايين اليوروهات، وسط ترقب لما يمكن أن يحمله المستقبل له مع برشلونة ومنتخب مصر.

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