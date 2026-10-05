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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عندنا رأس حربة قوي.. إبراهيم فايق يشيد بمستوى حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق، بالمستوى الذي ظهر عليه حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر، خلال مواجهة جنوب إفريقيا الودية، مؤكدًا أن اللاعب يمثل إضافة قوية للفراعنة، وظهر بشكل مميز في التعامل مع الكرات العرضية.

وقال إبراهيم فايق، خلال برنامجه «الكورة مع فايق»: «حمزة عبد الكريم إضافة مميزة جدًا جدًا، كل ما بيشارك بتحس بدوره ومميزاته، وبتحس إن عندك رأس حربة قوي».

إبراهيم فايق يشيد بمستوى حمزة عبد الكريم

وأضاف: «بسم الله ما شاء الله، عمل انتعاشة كبيرة، والكروسات والكور العرضية يمين وشمال كان بيتعامل معاها كويس جدًا».

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات كل منهما للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وسجل ديثيجان هدف الفوز لصالح منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 51، بعد خطأ من مصطفى شوبير، لتنتهي المباراة بفوز منتخب البافانا بافانا بهدف دون رد.

إبراهيم فايق حمزة عبد الكريم جنوب إفريقيا اداء حمزة عبد الكريم

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