سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم.. أسعار السبائك الآن

يشهد سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاع ملحوظ حيث بدأ المعدن الأصفر موجة ارتفاع جديدة خلال الأيام الماضية، وارتفعت عمليات البحث عن سعر جرام الذهب اليوم وسعر الجنيه الذهب ، وسعر سبيكة 10 جرام في مصر اليوم..

الاستثمار في السبائك الذهب

تتميز السبائك ذات الأوزان الصغيرة بأنها تتيح للمواطن دخول سوق الذهب بمبلغ أقل، بينما ترتفع قيمة السبائك الكبيرة بصورة مباشرة مع زيادة الوزن، وهو ما يجعلها أكثر ملاءمة لمن يملك سيولة أكبر ويرغب في الاحتفاظ بكمية أكبر من الذهب.



أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء7أكتوبر

سعر سبيكة 1 جرام : نحو 7200 جنيهاً

سعر سبيكة 5 جرام: نحو 35 ألفًا و225 جنيهًا.

سعر سبيكة 10 جرام: نحو 70 ألفًا و450 جنيهًا.

سعر سبيكة 20 جرام: نحو 140 ألفًا و900 جنيه.

سعر سبيكة 50 جرام: نحو 352 ألفًا و250 جنيهًا.

سعر سبيكة 100 جرام: نحو 704 آلاف و500 جنيه.

سعر سبيكة نصف أونصة – 15.552 جرام: نحو 109 آلاف و565 جنيهًا.

سبيكة أونصة – 31.103 جرام: نحو 219 ألفًا و120 جنيهًا.

سبيكة 10 تولا – 116.6 جرام: نحو 821 ألفًا و445 جنيهًا.

سبيكة ربع كيلو – 250 جرامًا: نحو مليون و761 ألفًا و250 جنيهًا.

سبيكة نصف كيلو – 500 جرام: نحو 3 ملايين و522 ألفًا و500 جنيه.

سبيكة 1 كيلوجرام: نحو 7 ملايين و45 ألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

ويُقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الأربعاء 7-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية بعد البحث المستمر عن سعر جرام الذهب اليوم ..

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4167 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5271 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6150 جنيهًا، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7029 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 49.200 جنيه