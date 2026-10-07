برئاسة زاهر جبارين.. وفد حماس يتوجه إلى القاهرة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان اليوم الأربعاء أن وفد من الحركة يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة في إطار استكمال المشاورات بشأن مبادرات الحوار الوطني الفلسطيني.

وحسب البيان: يتوجه وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة برئاسة زاهر جبارين رئيس حركة حماس في الضفة الغربية، وعضوية حسام بدران عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة، وعضو المكتب السياسي في غزة د.غازي حمد، للقاء عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية، في إطار استكمال المشاورات بشأن مبادرات الحوار الوطني الفلسطيني.

ومن المقرر أن يبحث الوفد خلال لقاءاته سبل دفع مسار الحوار الوطني، وتقريب وجهات النظر بين مختلف والفصائل الفلسطينية، ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالمرحلة الراهنة وتطورات القضية الفلسطينية.